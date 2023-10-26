Roscosmos Astronotları Zorluklara Rağmen Başarılı Uzay Yürüyüşünü Tamamladı

Roscosmos kozmonotları Oleg Kononenko ve Nikolai Chub, soğutma sıvısı sızıntısı ve kısmi güneş yelkeni açılma sorunlarıyla karşılaşmalarına rağmen 25 Ekim'de uzay yürüyüşünü başarıyla tamamladılar. 7 saat 41 dakikalık görev, Nauka modülü radyatörünün incelenmesi ve nano uydunun serbest bırakılması gibi önemli görevleri içeriyordu.

Uzay yürüyüşü sırasında Kononenko ve Chub, Nauka modülündeki harici yedek radyatörü dikkatle inceleyip fotoğrafını çekti. Radyatörü soğutma sisteminden izole ettiler, ancak inceleme sırasında sızıntı yerinde bir soğutma sıvısı kabarcığı açığa çıktı. Kendini işine adamış kozmonotların göreve devam etmeden önce kıyafetlerini silmeleri gerekiyordu.

Radyatör incelemesine ek olarak kozmonotlar, güneş yelkeni teknolojisini test etmek için bir nano uydu yayınladı. Ancak nano uydunun güneş yelkeni tam olarak açılmayı başaramadı. Kozmonotlar ayrıca sentetik bir radar iletişim sistemi de kurdular, ancak radar sistemi panellerinden biri uzay yürüyüşü sırasında tam olarak konuşlandırılamadı.

Uzay yürüyüşünün ardından Kononenko ve Chub, uzay yürüyüşü sonrası prosedürleri takip ederek giysilerini ve aletlerini herhangi bir soğutma sıvısı belirtisi açısından incelediler ve gerekirse silerek yaptılar. Bu önlem, kirletici maddelerin uzay istasyonu ortamına girişini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. İstasyonun içindeki atmosfer, kalan kirletici izlerini gidermek için ilave filtrelemeye tabi tutulacaktır.

Uzay yürüyüşü sırasında karşılaşılan zorluklara rağmen görev bir başarı olarak değerlendirildi. Toplam altı uzay yürüyüşünü gerçekleştiren Oleg Kononenko uzmanlığını sergilerken, Nikolai Chub da ilk uzay yürüyüşünü tamamladı. Bu görev, uzay istasyonunun montajı, bakımı ve yükseltmelerine adanan 268. uzay yürüyüşünü temsil ediyordu.

30 Ekim Pazartesi günü yapılması planlanan uzay yürüyüşüne NASA astronotları Loral O'Hara ve Jasmin Moghbeli katılıyor. Arızalı bir elektronik kutusunu iletişim anteni braketinden çıkarmak ve bağlantı noktası kafesi Solar Alpha Döner Eklemindeki on iki Döner Rulman Düzeneğinden birini değiştirmek için bir uzay yürüyüşü gerçekleştirecekler.

SSS

1. Roscosmos uzay yürüyüşü sırasında tamamlanan başlıca görevler nelerdi?

Uzay yürüyüşü sırasında Roscosmos kozmonotları Nauka modülü radyatörünü incelediler, güneş yelkeni teknolojisini test etmek için bir nano uydu yayınladılar ve sentetik bir radar iletişim sistemi kurdular.

2. Nano uydunun güneş yelkeni uzay yürüyüşü sırasında tamamen açıldı mı?

Hayır, nano uydunun güneş yelkeni, kameraların istasyondan ayrılışını takip edebildiği kadarıyla tam olarak açılmayı başaramadı.

3. Kozmonotlar uzay istasyonu ortamının temiz kalmasını nasıl sağladılar?

Uzay yürüyüşünün ardından kozmonotlar, uzay yürüyüşü sonrası prosedürleri takip ederek giysilerini ve aletlerini herhangi bir soğutma sıvısı kalıntısı açısından incelediler ve gerektiğinde bunları silerek temizlediler. Kalan kirletici izlerini gidermek için uzay istasyonunun içinde ek filtreleme de kullanılacaktır.

4. NASA astronotlarının katılacağı uzay yürüyüşünün amacı nedir?

Yaklaşan uzay yürüyüşü, arızalı bir elektronik kutusunun iletişim anteni braketinden çıkarılmasını ve bağlantı noktası kafesi Solar Alpha Döner Eklemindeki on iki Döner Rulman Düzeneğinden birinin değiştirilmesini içerecektir.