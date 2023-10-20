Antik Ağaç Halkaları Şimdiye Kadarki En Güçlü Güneş Fırtınasının Kanıtını Ortaya Çıkarıyor

Collège de France'dan Edouard Bard'ın liderliğindeki yakın tarihli bir çalışma, şimdiye kadar tespit edilen en güçlü güneş radyasyonu fırtınasının ne olabileceğine dair kanıtları ortaya çıkardı. Araştırma ekibi gömülü çam ağaçlarındaki karbon-14 seviyelerini analiz etti ve Grönland buz çekirdeklerinde bulunan berilyum-10 izotoplarını kullanarak kaynağı doğruladı. Bu ağaç halkaları Güneş'in uzak geçmişteki davranışlarına dair değerli bilgiler sağlıyor.

Gömülü çam ağaçlarında keşfedilen karbon-14 seviyelerindeki ani artış, benzeri görülmemiş bir güneş radyasyonu fırtınasının varlığına işaret ediyor. Güneş radyasyonu fırtınalarına güneş patlamaları ve koronal kütle püskürmeleri neden olur. Bu nedenle, yoğun güneş radyasyonu fırtınası bugüne kadar belgelenen en güçlü uzay havası olayının meydana geldiğini gösteriyor.

Bu önemli bulguya ek olarak araştırmacılar, ağaç halkası verilerinde başka bir olayı da tespit ettiler. Bu olay, 14,300 yıllık yükseliş kadar aşırı olmasa da, 100 yıl öncesinden 14,000 yıl öncesine kadar yaklaşık 13,900 yıl sürmüştür. Ekip, bu olayın, 17. yüzyılda gözlemlenen Maunder minimumuna benzer şekilde güneş aktivitesinde aşırı bir minimumu temsil ettiğini öne sürüyor.

Bu dönemlerde karbon-14 seviyelerindeki artışın, daha az aktif olan güneş manyetik alanının sonucu olduğuna ve güneş sistemine daha fazla yüksek enerjili galaktik kozmik ışınların girmesine izin verdiğine inanılıyor. Bu kozmik ışınlar Dünya'nın atmosferiyle etkileşime girdiğinde, güneşin kozmik ışınlarına benzer reaksiyonlara neden olurlar.

Bu çalışma, tarih boyunca güneş aktivitesinin daha iyi anlaşılması için ağaç halkası verilerinin buz çekirdekleriyle birlikte kullanılmasının önemini vurgulamaktadır. Güneş aktivitesinin doğrudan araçsal ölçümleri ancak 17. yüzyıldan beri mümkün olmasına rağmen, ağaç halkaları ve buz çekirdekleri Güneş'in daha uzak geçmişteki davranışına dair değerli bilgiler sağlıyor.

kaynaklar:

– Leeds Üniversitesi basın bülteni

– Collège de France'dan Edouard Bard liderliğindeki çalışma