Kedi Mırıltısı ile Vokal Fry Arasındaki Şaşırtıcı Bağlantı

Araştırmacılar nihayet bir kedinin mırıltısının fiziğinin ardındaki gizemi çözdüler. Önceki inanışların aksine, kedilerin rahatlatıcı mırıltı seslerini, genellikle insanlarda hırçın seslerle ilişkilendirilen vokal kızartmaya benzer bir teknik kullanarak ürettikleri görülüyor.

Yıllardır bilim insanları, kedilerin küçük boyutlarına rağmen nasıl bu kadar derin ve yankı uyandıran mırıltılar üretebildikleri konusunda şaşkınlığa düşmüşlerdi. Tipik olarak yalnızca filler gibi daha uzun ses tellerine sahip hayvanlar benzer sesler çıkarabilir. Geçerli teori, kedilerin ses kutularındaki kasların döngüsel kasılmasını ve gevşemesini içeren, beyinden sürekli sinirsel girdi gerektiren benzersiz bir mekanizmaya sahip olduğunu ileri sürdü.

Ancak Viyana Üniversitesi'nden Dr. Christian Herbst tarafından yürütülen yakın tarihli bir araştırma, farklı bir açıklamayı ortaya çıkardı. Araştırmacılar, ölümcül hastalık nedeniyle ötenazi uygulanan sekiz kedinin ses telleri üzerinde deneyler yaptı. Araştırmacılar, kedilerin ses tellerini sıkıştırarak ve nemli havayı içlerinden geçirerek, insanların konuşmak ve ses çıkarmak için kullandıkları mekanizmayı simüle edebildiler. Dikkat çekici bir şekilde, bu manipülasyon tüm ses kutularında kendi kendine devam eden salınımlara veya mırıltılara neden oldu; bu da mırlamanın beyinden sürekli bir girdi gerektirmediğini gösteriyor.

Daha ileri analizler, ses telleri içinde, kedilerin 20-30 Hz arasında düşük frekanslı sesler üretme yeteneğini açıklayabilen lifli doku kitlelerini ortaya çıkardı. Bu frekanslar insan sesinin ürettiği en düşük bas seslerden bile daha düşüktür. Aslan ve kaplan gibi kükreyen kedilerde de benzer yapılara rastlanmıştır.

Daha önce baskın teori, kedilerin beyinlerinin boğaz kaslarına hızlı ve sürekli sinyal patlamaları göndererek saniyede 30 kez kasılmalarına ve mırıltı sesleri çıkarmalarına neden olan bir mekanizma kullandığını öne sürüyordu. Ancak yeni çalışma, alternatif bir açıklama olarak ses kızarmasını öneriyor.

Sonuç olarak kedilerin mırlamasının önceden tahmin edilenden farklı bir mekanizmaya bağlı olduğu görülmektedir. Kedilerin mırıltılarını nasıl çıkardıklarını anlamak, yalnızca kedi iletişimine ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda çeşitli hayvan türlerinin akustik yetenekleri hakkında da değerli bilgiler sağlıyor.

Kaynak: Dr Christian Herbst, Viyana Üniversitesi, Avusturya (Güncel Biyoloji)