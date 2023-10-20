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Kırmızıya Kayma Yüksek Aktif Galaksiler, Süper Kütleli Kara Deliklerin Mevcut Anlayışını Zorluyor

ByVicky Stavropoulou

Ekim 20, 2023
Kırmızıya Kayma Yüksek Aktif Galaksiler, Süper Kütleli Kara Deliklerin Mevcut Anlayışını Zorluyor

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada gökbilimciler, süper kütleli kara delikler (SMBH'ler) ile onlara yüksek kırmızıya kayma oranlarına sahip ev sahibi galaksiler arasındaki ilişkiyi araştırmak için James Webb Uzay Teleskobu'ndan (JWST) elde edilen verileri kullandılar. Bu uzak, erken evren SMBH'leri, bu kozmik canavarların oluşumu ve büyümesine dair bilgiler sağlıyor.

KOBİ'leri anlamadaki en önemli sorulardan biri onların kökenidir. Gökbilimciler hala bu kara deliklerin büyük yıldızların düşük kütleli kalıntılarından mı yoksa doğrudan çöken daha ağır kara deliklerin çökmesinden mi oluştuğunu tartışıyorlar. JWST ile "aşırı kütleli" bir SMBH'nin keşfi, ağır bir tohum kökeni olasılığını akla getiriyor, ancak bunu doğrulamak için daha fazla popülasyona dayalı çalışmalara ihtiyaç var.

Diğer bir bilmece ise SMBH'nin kütlesi ile ev sahibi galaksinin yıldız kütlesi arasındaki sıkı korelasyondur. Bu korelasyon yakındaki sistemlerde gözlemleniyor, ancak bunu yüksek kırmızıya kaymada incelemek, biriken SMBH'lerin ev sahibi galaksilerle karşılaştırıldığında parlaklığı nedeniyle zorlayıcıydı. Ancak JWST'nin hassasiyeti sayesinde gökbilimciler artık bu ilişkiyi yüksek kırmızıya kaymalarda inceleyebiliyorlar.

Bu çalışmanın yazarları, JWST verilerinden 23 adet yüksek kırmızıya kaymalı SMBH'den oluşan bir örnek derledi. Her kaynak, biriken bir SMBH'nin varlığını gösteren geniş bir Ha çizgisinin varlığına göre seçildi. Sonuçlar, yüksek kırmızıya kaymalarda SMBH kütlesi ile galaksi kütlesi arasındaki ilişkinin yerel ilişkiden önemli ölçüde farklı olduğunu gösterdi.

Daha da önemlisi, yüksek kırmızıya kaymalı kara deliklerin, ev sahibi galaksilerle karşılaştırıldığında, yerel evrende gözlemlenenden çok daha büyük kütleli olduğu bulunmuştur. Bu bulgu, KOBİ'lerin ve onlara ev sahipliği yapan galaksilerin birlikte evrimine ilişkin mevcut anlayışımıza meydan okuyor.

Bu yüksek kırmızıya kayma ilişkisinin sonuçları önemlidir. Bu, yüksek kırmızıya kaymalarda önceden beklenenden daha fazla SMBH'nin bulunduğunu öne sürüyor. Çalışma ayrıca, JWST tarafından görülebilen, nispeten küçük ev sahibi galaksilerin büyük SMBH'lere ev sahipliği yapma potansiyelini de vurguluyor.

Bu araştırma, süper kütleli kara deliklerin oluşumu ve büyümesine ve bunların ev sahibi galaksilerle ilişkilerine dair yeni bilgiler sağlıyor. Bu kozmik canavarların kökenlerini ve galaksilerin evrimi üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için daha ileri çalışmalara yollar açıyor.

kaynaklar:
– Fabio Pacucci, Bao Nguyen, Stefano Carniani, Roberto Maiolino, Xiaohui Fan. JWST CEERS & JADES z = 4 − 7'deki Aktif Galaksiler > 3σ'da Yerel MBH− Mgal İlişkisini İhlal Ediyor: Düşük Kütleli Kara Delikler ve Tohumlama Modelleri için Çıkarımlar. ApJL'ye gönderildi.

By Vicky Stavropoulou

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