Gökbilimciler Evrenin Genişleme Hızını Ölçmek İçin Yeni Yöntem Keşfediyor

Gökbilimciler uzun süredir Evrenin genişleme hızını anlamaya çalışıyorlardı ancak ölçümlerinde büyük bir tutarsızlıkla karşılaştılar. Nesnelerin sürekli olarak bizden nasıl uzaklaştığını gözlemleyerek genişleme oranını ölçen doğrudan yöntem, erken Evren'den gelen sinyallerin incelenmesiyle elde edilen değerlerden yaklaşık %9 daha yüksek sonuçlar veriyor. Bu tutarsızlık endişeleri artırdı ve Evren hakkındaki anlayışımızın yeniden değerlendirilmesine yol açtı.

Bu sorunun üstesinden gelmek için bilim insanları genişleme oranını daha kesin bir şekilde ölçmenin yeni yollarını arıyorlar. Potansiyel bir çözüm, bilinen içsel özelliklere sahip olan tip Ia süpernovalar gibi "standart mumlar" üzerinde çalışmayı içerir. Ancak bu nadir olayları aşırı mesafelerden gözlemlemek zordu.

Neyse ki bir ilerleme kaydedildi. Dr. Brenda Frye ve ekibi kısa süre önce, ön plandaki bir gökada kümesi tarafından oluşturulan yerçekimsel mercekte üç katına çıkan bir tip Ia süpernova keşfetti. Bu benzersiz gözlem, genişleme oranının her zamankinden daha doğru bir şekilde ölçülmesi olanağını sunuyor.

Tip Ia süpernovaları, parlaklıkları ve standart özellikleri nedeniyle mesafe ölçümleri için özellikle kullanışlıdır. Gökbilimciler, Ia tipi bir süpernovanın ışık eğrisini analiz ederek ve kırmızıya kaymasını belirleyerek uzaklığını belirleyebilir ve bunu doğrudan genişleme oranını ölçmek için kullanabilirler.

Ön plandaki bir kütlenin varlığıyla ışığın bükülmesi olan yerçekimsel merceklenme, daha da değerli veriler sağlayabilir. Ön plandaki büyük bir nesne, mercekleme yoluyla arka plandaki bir galaksiyi büyüttüğünde, merceklenen görüntülerdeki herhangi bir geçici olayın yerçekimsel zaman gecikmesinin ölçümleri, genişleme oranını tahmin etmek için kullanılabilir.

Uzak, büyük ve yıldız oluşturan galaksileri içeren bir bölgeyi büyüten güçlü bir yerçekimsel merceğin keşfi, Evrenin genişleme oranının anlaşılması açısından büyük umut vaat ediyor. Zaman içinde yapılacak daha fazla gözlem ve ölçüm, kozmolojinin bu temel yönüne dair çok önemli bilgiler sağlayabilir.

Kaynak: Scientific American, Space.com