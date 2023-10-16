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James Webb Uzay Teleskobu Kuiper Kuşağı'ndaki Cüce Gezegenler Hakkında Yeni Bilgiler Keşfediyor

ByGabriel Bota

Ekim 16, 2023
James Webb Uzay Teleskobu Kuiper Kuşağı'ndaki Cüce Gezegenler Hakkında Yeni Bilgiler Keşfediyor

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Kuiper Kuşağı'ndaki üç cüce gezegenin bileşimi ve yörüngeleri hakkında yeni bilgiler sağladı. Sedna, Gonggong ve Quaoar, Webb'in Yakın Kızılötesi Spektrometresi (NIRSpec) kullanılarak gözlemlendi ve metan ışınlaması tarafından üretildiğine inanılan hafif hidrokarbonların ve karmaşık organik moleküllerin varlığını ortaya çıkardı. Kuzey Arizona Üniversitesi'nden Joshua Emery liderliğindeki araştırma, çeşitli kurumlardan gökbilimcilerin işbirliğini içeriyordu.

Bu cüce gezegenler büyüklükleri, yörüngeleri ve bileşimleri nedeniyle gökbilimcilerin özellikle ilgisini çekmektedir. Önceki çalışmalar, diğer Trans-Neptün nesnelerinin yüzeylerinde uçucu buzlar tuttuğunu göstermiş olsa da, Sedna, Gonggong ve Quaoar, onları farklı sıcaklık rejimlerine ve ışınlama ortamlarına yerleştiren farklı yörüngelere sahiptir. Ekip, bu farklı koşulların bu cüce gezegenlerin yüzeylerini nasıl etkileyebileceğini araştırmayı amaçladı.

Webb'in NIRSpec cihazıyla toplanan verileri kullanan araştırmacılar, her üç cisimde de bol miktarda etan (C2H6) tespit etti; Sedna en yüksek konsantrasyonu sergiledi. Sedna ayrıca asetilen (C2H2) ve etilenin (C2H4) varlığını da gösterdi. Bu moleküller metan ışınlamasının doğrudan ürünleridir. Bu maddelerin bolluğu, her cüce gezegenin yörüngesiyle ilişkiliydi; bu da bağıl sıcaklıklar ve ışınım ortamlarıyla bir bağlantı olduğunu akla getiriyor.

Kuiper Kuşağı'nda bulunanlar gibi dış güneş sistemindeki cisimlerin incelenmesi, güneş sisteminin tarihi ve dinamikleri hakkında değerli bilgiler sunmaktadır. Bu cüce gezegenlerin bileşimi ve yörüngeleri hakkında elde edilen bilgiler, güneş sisteminin oluşumu ve evrimini anlamamıza katkı sağlıyor. James Webb Uzay Teleskobu, yeni keşifler sağlayarak ve evren hakkındaki bilgimizi genişleterek gökbilimciler için çığır açan bir araç olmaya devam ediyor.

kaynaklar:
– James Webb Uzay Teleskobu (JWST)
– Kuzey Arizona Üniversitesi
– NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi (GSFC)
– Institut d'Astrophysique Spatiale (Université Paris-Saclay)
– Pinhead Enstitüsü
– Florida Uzay Enstitüsü (Central Florida Üniversitesi)
– Lowell Gözlemevi
– Güneybatı Araştırma Enstitüsü (SwRI)
– Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScI)
- Amerikan Üniversitesi
- Cornell Üniversitesi

By Gabriel Bota

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