NASA'dan Juno, Jüpiter ve Volkanik Ay Io'nun Çarpıcı Görüntüsünü Yakaladı

Yedi yılı aşkın bir süredir Jüpiter'in yörüngesinde bulunan NASA'nın Juno uzay aracı, yakın zamanda gaz devinin volkanik uydusu Io'nun yanında büyüleyici bir görüntüsünü yakaladı. Görüntü, Juno'nun 53 Temmuz'da Jüpiter'e 31. yakın uçuşu sırasında çekildi.

Vatandaş bilim insanı Alain Mirón Velázquez tarafından JunoCam'in ham verileri kullanılarak işlenen görüntü, iki gök cisminin kontrastını, rengini ve keskinliğini sergiliyor. Görüntünün çekildiği sırada Juno, Io'dan yaklaşık 51,770 kilometre uzakta ve Jüpiter'in bulut tepelerinin 395,000 kilometre üzerindeydi. Bu, Juno ile Io arasında şu ana kadarki en yakın karşılaşmayı işaret ediyor ve bu yılın sonlarında ve 2024'te daha yakın uçuşlar planlanıyor.

Jüpiter'in büyük uydularının en içtekisi olan Io, Jüpiter ve onun kardeş uyduları Europa ve Ganymede'den gelen muazzam çekim kuvvetlerine maruz kalıyor. Bu yerçekimsel çekiş, ayın sürekli olarak gerilmesine ve sıkışmasına neden olur ve bu da onun yüksek volkanik aktivitesine katkıda bulunur. Io, yüzeyinde yüzlerce volkana ve erimiş silikat lav göllerine ev sahipliği yapan, tüm güneş sistemindeki volkanik açıdan en aktif cisim olarak kabul edilir.

Io'nun gelecekteki yakın uçuşlarında, Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nden (SwRI) bilim adamları, Jovian ayını uzaktan aynı anda gözlemlemek için Hubble ve James Webb teleskoplarını kullanacaklar. Bu gözlemler, Io'nun volkanik süreçlerine dair değerli bilgiler sağlayacak ve bu ilgi çekici gök cismi hakkındaki anlayışımızı derinleştirmeye yardımcı olacak.

Kaynak: NASA

Tanımlar:

– Juno uzay aracı: Jüpiter'in bileşimini, yerçekimi alanını, manyetik alanını ve kutupsal manyetosferi incelemek amacıyla 2011 yılında NASA tarafından fırlatılan uzay aracı.

– Io: Yoğun volkanik aktivitesi ve benzersiz jeolojik özellikleriyle bilinen Jüpiter'in en büyük uydularından biri.

– Jüpiter: Güneş sistemimizdeki en büyük gezegen, ikonik Büyük Kırmızı Nokta da dahil olmak üzere renkli fırtınalarıyla bilinir.

– Yurttaş bilim adamı: Bilimsel araştırmaya ve veri analizine katılan, genellikle kamuya açık verileri kullanan veya profesyonel olmayan bir bilim insanı olarak araştırma projelerine katkıda bulunan kişi.