Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Kazananlar Evrenin Harikalarını Sergiliyor

Greenwich Kraliyet Gözlemevi ev sahipliğinde her yıl düzenlenen Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları açıklandı. Bu yılın fotoğraf seçkisi evrenimizin enginliğine ve güzelliğine nefes kesici bir bakış sunuyor. Canlı nebulalardan gök cisimlerinin çarpıcı manzaralarına kadar bu görüntüler, uzayın hayranlık uyandıran yönlerini yakalıyor.

Genç kategorisini kazanan dikkat çekici görüntülerden biri de IC2944 olarak da bilinen Koşan Tavuk Bulutsusu'dur. Renklerle dolu, yıldızlarla benekli bu fotoğraf, canlı görüntüsüyle izleyenleri büyülüyor.

Öne çıkan bir diğer nokta ise Çin'in Changzhou Şehrindeki bir teleskopla çekilen ve oldukça beğenilen bir görüntü olan Rozet Bulutsusu (NGC 2337)'dur. Yaklaşık 5,000 ışıkyılı uzaklıktaki bu bulutsu, 130 ışıkyılı gibi etkileyici bir çapa sahiptir.

Ay ayrıca birçok kazanan fotoğrafta da ön plana çıkıyor. Çok beğenilen bir fotoğraf, Ay'ın gece gökyüzündeki geçişini yakalıyor ve onun koyu paslı kırmızıdan parlak beyazımsı sarıya değişen renklerini sergiliyor. Başka bir görüntüde Mars'ın Ay'ın arkasından bakışı görülüyor ve kızıl gezegen ile Dünya'nın uydusu arasında çarpıcı bir kontrast oluşuyor.

Yedi Kız Kardeş olarak da bilinen Ülker, ikinci olan fotoğrafta canlı bir şekilde parlıyor. Boğa takımyıldızında yer alan bu belirgin parlak mavi yıldız kümesi, Dünya'dan çıplak gözle görülebilmektedir.

Yarışma sadece gök cisimlerine odaklanmıyor. Aynı zamanda Gökyüzü Manzaraları ve İnsanlar ve Uzay gibi kategorileri de içerir. Gökyüzü Manzaraları kategorisinde kazanan bir fotoğraf, karla kaplı Himalaya dağlarına doğru uzanan büyük hayaletleri yakalıyor. Spritelar fırtına bulutlarının çok üzerinde meydana gelen muhteşem elektrik deşarjlarıdır.

Gezegenler, Kuyruklu Yıldızlar ve Asteroitler kategorisindeki kazananlar, Venüs ve Jüpiter'in muhteşem manzaralarını sergiliyor. Güneşimiz kategorisinde kazanan görüntü, Güneş'in yüzeyinde devasa bir güneş patlamasına sahipken, ikinci görüntü, Güneş'i kutupsal koordinatlara ters çevrilmiş olarak tasvir ederek benzersiz bir ateşli görünüm yaratıyor.

Bizim Ay'ımız kategorisinde kazanan görüntü, ay ışığının Dünya'nın atmosferindeki kırınımından kaynaklanan ay koronasıyla 2022'nin son dolunayını yakalıyor. İkinci olan görüntü, Ay'ın yüzeyinde öne çıkan bir özellik olan Plato Krateri'ni sergiliyor.

Bu kazanan fotoğraflar evrenimizin ihtişamına ve karmaşıklığına bir bakış sunuyor. Bize etrafımızı saran enginliği hatırlatıyorlar ve uzayın gizemlerine hayranlık ve hayret uyandırıyorlar.

kaynaklar:

– Greenwich Kraliyet Gözlemevi