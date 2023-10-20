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James Webb Teleskobu Jüpiter'deki Şaşırtıcı Jet Akımlarını Ortaya Çıkardı

ByMafo Brescia

Ekim 20, 2023
James Webb Teleskobu Jüpiter'deki Şaşırtıcı Jet Akımlarını Ortaya Çıkardı

James Webb Teleskobu, en son keşfiyle bilim adamlarını bir kez daha şaşırttı: Jüpiter'in çarpıcı görüntüleri, gaz devinin ekvatoru boyunca hızla ilerleyen inanılmaz hızlı jet akımlarını sergiliyor. 320 mph'yi (515 kmph) aşan hızlara ulaşan ve 3,000 milden (4,800 kilometre) fazla mesafeyi kapsayan bu jet akımları, Jüpiter'de meydana gelen dinamik süreçlere dair değerli bilgiler sunuyor.

Araştırmanın baş yazarı Ricardo Hueso, bu jet akımlarının nefes kesici hızı karşısında şaşkınlığını dile getirdi. Jüpiter'in bulutlarını ve rüzgarlarını yıllarca gözlemlemek, araştırmacıları bu bulguların ölçeği ve yoğunluğuna hazırlamadı. Bu rüzgarlar o kadar güçlü ki, eğer Dünya'da meydana gelseler, hızla tüm şehirleri yok edebilirler.

Saygın Nature Astronomy dergisinde yayınlanan bu son keşifler, Jüpiter'deki jet akımlarının gezegenimizdeki Kategori 5 kasırgaların gücüne rakip olabileceğini gösteriyor. Bu, Jüpiter'in atmosferinin çalkantılı doğasının önemli bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

Araştırmacılar, James Webb Teleskobu tarafından yakalanan kristal netliğinde görüntülerin, Jüpiter'deki bulut oluşumu ve hava koşulları konusundaki anlayışımızı derinleştireceğini öngörüyor. Bilim insanları, gözlemlerle ilişkili belirli zaman damgalarından ve zamana bağlı bilgilerden elde edilen verileri analiz ederek, bu fırtına bulutlarının hızlı oluşumu hakkında fikir sahibi olabilirler.

Jüpiter, çok sayıda bulutu, pusları ve güçlü rüzgar düzenleriyle bilinir. Bilim adamları, bu yüksek hızlı rüzgarların önümüzdeki iki ila dört yıl içinde önemli değişikliklere uğrayacağını ve bunun da gaz devinin atmosferinin karmaşıklığını daha da artıracağını tahmin ediyor.

Genel olarak, James Webb Teleskobu tarafından yapılan son keşifler, Jüpiter'in atmosferinde etkili olan olağanüstü dinamiklere ve kuvvetlere ışık tutuyor. Bu yeni keşfedilen bilgi bizi bu büyüleyici gaz devinin gizemlerini çözmeye bir adım daha yaklaştırıyor.

kaynaklar:
– Doğa Astronomi dergisi

By Mafo Brescia

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