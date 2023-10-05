Japonya'nın JAXA ve Mitsubishi Heavy Industries, Yeni Nesil Yeniden Kullanılabilir Roket Üzerinde İşbirliği Yapıyor

Japonya'nın uzay ajansı Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), çığır açan yeni nesil yeniden kullanılabilir roket geliştirmek için Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ile ortaklık kurdu. Bu ortak girişim, Japonya'nın uzay taşımacılığı yeteneklerinde devrim yaratmayı amaçlıyor ve ülkenin revize edilmiş uzay politikasıyla uyumlu hale geliyor.

Bu işbirliğinin temel amacı, yalnızca yük taşıma kapasitesini artırmakla kalmayıp aynı zamanda fırlatma maliyetlerini de önemli ölçüde azaltan yeniden kullanılabilir bir roket yaratmaktır. Bu girişim, Japonya'nın yeni H3 roketinin piyasaya sürülmesinin ardından yeni nesil roketlerde araştırma ve geliştirmeye verdiği önemin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Revize edilen uzay politikası kapsamında JAXA ve MHI, birinci aşama yeniden kullanılabilirliği içeren yeni nesil bir roket üzerinde araştırma yürütüyor. Bu yılın başlarında tanıtılan H3 roketinin, H-2A roketinin daha verimli ve uygun maliyetli bir halefi olması amaçlanmıştı ancak ilk uçuşu sırasında aksiliklerle karşılaştı.

Yeni roket için en önemli hususlardan biri yakıt seçimidir. Sıvı hidrojen bir rakip olmaya devam ederken, sıvı metanın potansiyel bir yakıt olarak araştırılması sürüyor. Yakıt seçimine ilişkin kararın roketin performansı ve yeniden kullanılabilirliği üzerinde önemli etkileri olacaktır.

SpaceX, Blue Origin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ULA ve Çinli kuruluşlar metan-sıvı oksijen tahrikli roketlerin fırlatılması konusunda halihazırda ilerleme kaydettiği için Japonya yeniden kullanılabilir roket arayışında yalnız değil.

JAXA, fırlatma sıklığını artırırken düşük Dünya yörüngesine (LEO) yönelik kilogram başına maliyeti H3 roketine kıyasla yaklaşık yarı yarıya azaltmayı hedefliyor. Bu iddialı roket projesi, Japonya'nın daha geniş uzay ulaşım planlarına uygun olarak, kargo araçlarını ay yörüngesine ulaştırma ve aya inişleri kolaylaştırma potansiyeline sahip.

2030'larda gerçekleşmesi beklenen bu yeni roket girişimi, tamamen yeniden kullanımı ve insanlı uzay uçuşunu destekleyecek şekilde genişleyebilir ve Japon uzay araştırmalarında yeni bir döneme işaret edebilir. Plan ayrıca, yeni kurulan şirketler de dahil olmak üzere özel uzay şirketlerini, Japonya'nın uzay hedeflerine katkıda bulunmaya, ülkenin uzay sektöründeki ortaklıkları ve yenilikçiliği teşvik etmeye teşvik ediyor.

Sonuç olarak, Japonya'nın JAXA ve MHI arasındaki işbirliği, yeniden kullanılabilir roketlerin geliştirilmesinde ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor ve Japonya'nın küresel sahnede uzay taşımacılığının geleceğinde önemli bir rol oynama isteğini vurguluyor.

kaynaklar:

– Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA)

– Mitsubishi Ağır Endüstriler (MHI)