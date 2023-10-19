NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in Ekvatorunda Yeni Jet Akımını Ortaya Çıkardı

James Webb Uzay Teleskobu (JWST) yalnızca evrenimizin çarpıcı görüntülerini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda bize kendi güneş sistemimize dair yeni bilgiler de verdi. JWST, gezegen komşularımızın nefes kesen görüntülerini yakalamanın yanı sıra, yakın zamanda iyi bildiğimizi düşündüğümüz bir gezegen olan Jüpiter'de yüksek hızlı bir jet akışı keşfetti.

Geçen yıl JWST tarafından çekilen görüntüler, Jüpiter'de 3,000 milden fazla genişliğe sahip ve yaklaşık 320 mil/saat hızla ilerleyen bir jet akışını gösteriyordu. Bu yeni keşif, Jüpiter'in bulutları ve rüzgarları hakkında hala öğrenilecek çok şey olduğu gerçeğini vurgulayarak araştırmacıları şaşırttı.

Jüpiter'in ekvatorunun üzerinde yer alan bu jet akımının varlığı, gezegenin çalkantılı atmosferi hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Bilim insanları, görüntüleri analiz ederek ve gezegenin hızlı dönüşünün özelliklerini takip ederek, bu gaz devinin karmaşık hava durumu modellerini daha net bir şekilde anlamayı umuyorlar.

JWST'nin Jüpiter'in atmosferine ilişkin gözlemleri, gezegenin hava durumu sistemleri hakkında daha kapsamlı bir anlayış elde etmek için Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan verilerle karşılaştırılacak. Bu karşılaştırma, bilim adamlarının rüzgar hızlarının rakımla nasıl değiştiğini belirlemelerine ve kısa mesafelerde rüzgar hızının gradyanları olan rüzgar kesmelerini oluşturmalarına yardımcı olacak.

Araştırmacılar, bölgedeki jet akışını ve diğer fırtınaları inceleyerek gelecekteki gözlemler için bir temel oluşturabileceklerine ve jet akışının önümüzdeki yıllarda nasıl değişeceğini potansiyel olarak tahmin edebileceklerine inanıyor.

Bu keşif, JWST'nin yalnızca evrenimizin uzak kısımlarını keşfetmekle kalmayıp aynı zamanda kendi kozmik mahallemizdeki yeni harikaları ortaya çıkarma konusundaki gücünü de vurguluyor.

kaynaklar:

- NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, NASA/JPL-Caltech tarafından Jüpiter'in Buzlu Ay Europa'sında 1. Karbon Kanıtını Tespit Etti - 22 Ekim 2022'de Space.com'da yayınlandı

– NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, ESA/STScI Tarafından Jüpiter'in Ekvator Bölgesindeki Yüksek Hızlı Jet Akımını Ortaya Çıkardı – 21 Ekim 2022'de SciTechDaily'de yayınlandı