JuMBO'lar: Uzayda Keşfedilen Garip Eşleştirilmiş Nesneler

James Webb Uzay Teleskobu Orion Bulutsusu'nda ilgi çekici bir keşif yaptı: JuMBO'lar olarak bilinen 42 çift Jüpiter kütleli ikili nesne. Bu nesneler yıldız olamayacak kadar küçüktür, ancak çiftler halinde bulunurlar ve başıboş gezegen olmaları pek olası değildir. Bilim insanları bunların nasıl oluştukları ve neden birbirlerinin yörüngesinde dönmeye devam ettikleri konusunda şaşkınlar. Araştırmacılar, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bunların oluşumundan yeni, bilinmeyen bir oluşum mekanizmasının sorumlu olabileceğini öne sürüyorlar.

JuMBO'lar, Dünya'dan yaklaşık 1,344 ışıkyılı uzaklıkta bulunan, yıldız oluşturan bir bölge olan Orion Bulutsusu'nda sürüklenirken bulundu. Yerde konuşlu teleskoplarla yapılan önceki gözlemler, gaz bulutunda gizemli nesnelerin varlığına işaret ediyordu ve bu da onların varlığını doğrulayan James Webb Uzay Teleskobu ile yapılan takip gözlemlerine yol açmıştı.

Bu tuhaf nesnelerin analizi, bunların yaklaşık bir milyon yaşında ve yaklaşık 1,300 Fahrenheit (700 santigrat derece) sıcaklıklara sahip gaz devleri olduğunu ortaya çıkardı. Esas olarak karbon monoksit, metan ve buhardan oluşan JuMBO'lar, ikili doğaları nedeniyle gökbilimcileri büyülemektedir. Normalde yıldızların çöken toz ve gaz bulutlarından evrimleşmesi ve sonunda devasa plazma küreleri oluşturması milyonlarca yıl alır. Bu işlem sırasında, bazen zamanından önce bölünebilen ve ikinci bir yıldızın oluşmasına neden olarak ikili bir sistem oluşturan artık malzemelerden oluşan diskler oluşur.

Her biri Jüpiter'inkine yakın kütleye sahip bu eşleştirilmiş nesnelerin varlığı, bilim adamları için bir zorluk teşkil ediyor. Mevcut anlayışa göre, üç Jüpiter kütlesinin altındaki nesnelerin bir yıldıza bağlı olarak doğmasının beklenmesi, bu nesnelerin nasıl ikili bir ilişkiye girdiğini açıklamayı zorlaştırıyor. JuMBO'lar gezegenlerden fırlatılmış olabilir, ancak orijinal güneş sistemlerinden atıldıktan sonra ikili yörüngelerini nasıl korumayı başardıkları belirsizliğini koruyor. Alternatif bir olasılık da bunların yeni bir başarısız yıldız kategorisini temsil etmeleridir, ancak küçük boyutlarının gizemi hala devam etmektedir.

Özetle, Orion Bulutsusu'ndaki JuMBO'ların keşfi gökbilimcileri şaşkına çevirdi. Bilim insanları bir açıklama ararken yeni bir oluşum mekanizması ya da mevcut teorilerin bir kombinasyonu olasılığını değerlendiriyorlar. Uzayda sürüklenen bu gizemli eşleştirilmiş nesnelere ışık tutmak için daha fazla araştırmaya ve hakem incelemesine ihtiyaç var.

kaynaklar:

– James Webb teleskopunun zamanın başlangıcındaki 'imkansız' galaksilere ilişkin gözlemleri sonunda bir açıklamaya sahip olabilir

– [Kaynak makale]