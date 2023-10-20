Jüpiter'i Keşfetmek: James Webb Teleskobu, Gaz Devinin Büyüleyici Görüntülerini Ortaya Çıkardı

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, keşifleriyle bilim adamlarını şaşırtmaya devam ediyor ve bu kez Jüpiter'in atmosferinin büyüleyici görüntülerini sunuyor. Olağanüstü görüşünü kullanan Webb Teleskobu, bilim camiasını şaşırtan, daha önce görülmemiş özellikleri ortaya çıkardı.

James Webb Teleskobu tarafından yapılan çığır açıcı keşiflerden biri, Jüpiter'in ekvatorunda 4800 kilometrenin üzerinde genişliğe sahip yüksek hızlı bir jet akımını gösteren görüntülerin yakalanmasıdır. Bu görüntüler bilim adamlarına gaz devinin iklimi ve dinamikleri hakkında yeni bilgiler sunuyor. İspanya'nın Bilbao kentindeki Bask Ülkesi Üniversitesi'nden Ricardo Hueso, şaşkınlığını şöyle dile getirdi: "Jüpiter'in atmosferinde her zaman bulanık puslar olarak gördüğümüz şeyler, artık gezegenin hızlı dönüşüyle ​​birlikte izleyebileceğimiz net özellikler olarak görünüyor."

Webb Teleskobu, NIRCam cihazlarını kullanarak Temmuz 10'de Jüpiter günü boyunca her 2022 saatte bir Jüpiter'in görüntülerini aldı. Farklı yüksekliklerdeki özelliklerdeki küçük değişiklikleri tespit edebilen dört farklı filtreyle alınan bu görüntüler, araştırmacıların Jüpiter'in atmosferini daha büyük detay. Ayrıca teleskop, gezegenin bulut tepelerinin 25-50 kilometre yukarısında bulunan atmosferin daha yüksek katmanlarına da erişim sağladı. Gözlemlenen jet akımının hızının saatte yaklaşık 515 kilometre olduğu ölçüldü; bu, Dünya'daki Kategori 5 kasırgasından daha hızlıydı.

Şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en güçlü uzay teleskopu olan James Webb Uzay Teleskobu, NASA'nın Büyük Gözlemevlerinin bir parçasıdır. Ana amacı ışığı yakalamak ve odaklamak, böylece bilim adamlarının zamanda daha önce hiç olmadığı kadar geriye bakmasını sağlamaktır. Dünya'dan 2 milyon kilometre uzaklıktaki L1.5 Lagrange noktasına konumlandırılan Webb Teleskobu, gök cisimlerini ve olaylarını incelemek için benzersiz bir bakış açısı sağlıyor.

Jüpiter'in James Webb Teleskobu tarafından toplanan bu büyüleyici görüntüleri, teleskobun kızılötesi ışıkta görme yeteneği ve Hubble Uzay Teleskobu ile yaptığı işbirliğiyle birleşerek, bilim adamlarının Jüpiter'in jet akışını ilk kez tespit etmesine ve izlemesine olanak sağladı. Bu keşifler, gaz devinin atmosferik dinamikleri hakkında daha derin bir anlayış sunuyor ve evrene dair daha geniş bilgimize katkıda bulunuyor.

kaynaklar:

– NASA: James Webb Uzay Teleskobu: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/overview/index.html