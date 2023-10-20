Jüpiter'in Atmosferinde Yüksek Hızlı Jet Akımının Keşfi: James Webb Uzay Teleskobu'ndan Gözlemler

NASA tarafından işletilen James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Jüpiter'in atmosferinde çığır açan bir keşifte bulundu. JWST, Yakın Kızılötesi Kamerasını (NIRCam) kullanarak, daha önce bilinmeyen bir olguyu ortaya çıkaran görüntüler yakaladı: Jüpiter'in ekvatoruna yakın ana bulut katmanlarının üzerinde genişliği 3,000 milden fazla uzanan yüksek hızlı bir jet akışı. Bu bulgu, Jüpiter'in çalkantılı atmosferinin dinamikleri hakkında değerli bilgiler sağlıyor ve Webb teleskopunun bu tür atmosferik özellikleri incelemedeki dikkate değer yeteneklerini sergiliyor.

JWST'nin Jüpiter gözlemleri, Erken Yayın Bilim programının bir parçası olarak yapıldı ve bir Jüpiter gününe eşdeğer olan 10 saatlik aralıklarla görüntülerin yakalanmasına odaklanıldı. Teleskop, farklı filtreler kullanarak Jüpiter'in atmosferindeki farklı yüksekliklerdeki küçük atmosferik özelliklerdeki değişiklikleri tespit edebildi.

Öncelikle Jüpiter'in atmosferinin alt ve daha derin katmanlarını inceleyen önceki misyonlardan farklı olarak JWST, yakın kızılötesi spektrumun daha derinlerine inmesiyle öne çıkıyor. Bu, Jüpiter'in atmosferinin, gezegenin bulut örtüsünün yaklaşık 15-30 mil üzerindeki yüksek rakımlı katmanlarını incelemesine olanak tanır. Bu yakın kızılötesi görüntülerde, genellikle belirsiz bir bulanıklık olarak görünen üst düzey bulanıklıklar, artık özellikle ekvator bölgesi çevresinde daha ince ayrıntıları ortaya çıkarıyor.

Jüpiter'de yeni tanımlanan jet akımı, saatte yaklaşık 320 mil gibi olağanüstü bir hızla hareket ediyor; bu, Dünya'daki Kategori 5 kasırganın sürekli rüzgar hızının iki katıdır. Jüpiter'in bulut katmanlarının yaklaşık 25 kilometre yukarısında, alt stratosferde yer alan bu yüksek hızlı jet akımı büyüleyici bir çalışma konusu sunuyor.

Rüzgâr hızının rakımla değişimini ve rüzgâr makaslarının varlığını daha iyi anlamak için araştırma ekibi, JWST'nin yüksek irtifalarda gözlemlediği rüzgâr düzenlerini Hubble Uzay Teleskobu'nun Jüpiter'in atmosferinin daha derin katmanlarında tespit ettiği rüzgâr düzenleriyle karşılaştırdı. Bu karşılaştırma, fırtınaların gelişimini izlemelerine ve fırtına bulutlarının üç boyutlu yapısına dair içgörü kazanmalarına olanak sağladı.

JWST'nin olağanüstü çözünürlüğü ve geniş dalga boyu kapsamını Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan önemli gözlemlerle birleştiren araştırma ekibi, yüksek hızlı jet akışı için gösterge görevi gören küçük bulut özelliklerini tanımlayıp takip edebildi. Bu gözlemler ayrıca Jüpiter'in ekvatoral atmosferini ve jet akışından bağımsız olarak meydana gelen konvektif fırtınaları anlamak için değerli bir bağlam sağladı.

Jet akışının özelliklerini daha fazla araştırmak için araştırma ekibi, James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak ek gözlemler yapmayı planlıyor. Devam eden bu çalışma, jet akımının hızının ve yüksekliğinin zaman içinde herhangi bir değişikliğe uğrayıp uğramadığını araştırmayı amaçlamaktadır.

Kaynak: James Webb Uzay Teleskobu Jüpiter'de Yüksek Hızlı Jet Akımını Gözlemliyor. (NASA)