James Webb Teleskobu Uzak Ötegezegende Kuvars Nanokristallerini Keşfetti

NASA'nın uzay araştırmaları için önemli bir araç olan James Webb Uzay Teleskobu, Dünya'dan yaklaşık 17 ışıkyılı uzaklıkta bulunan dış gezegen WASP-1300 b'nin yüksek irtifa bulutlarında dikkat çekici bir keşif gerçekleştirdi. İlk kez bir dış gezegenin atmosferinde silika (SiO2) parçacıkları, özellikle de kuvars nanokristalleri tespit edildi. Bu çığır açıcı gözlem, uzak gök cisimlerinin bileşimine ve özelliklerine ışık tutuyor.

WASP-17 b, Jüpiter'in yaklaşık yedi katı kütleye sahip, Jüpiter benzeri sıcak bir ötegezegendir. Atmosferi Jüpiter'e benzer şekilde çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşur. James Webb Teleskobu'nun Orta Kızılötesi Aleti (MIRI), dış gezegenin görüntülerinin yakalanmasında ve bu çığır açıcı araştırmayı kolaylaştırmada çok önemli bir rol oynadı. MIRI'nin analizi karbondioksitin, su buharının varlığını ve dikkat çekici bir şekilde saf kuvars kristallerinin ayırt edici soğurma imzasını ortaya çıkardı.

Silikadan oluşan kuvars kristali, güneş sistemindeki tüm kayalık gök cisimlerinin ortak bir bileşenidir. Ancak bu, bir dış gezegenin atmosferinde kuvars nanokristallerinin ilk kez gözlemlenmesidir. Kristaller sivri altıgen prizma yapısına sahip olup her bir kristalin boyutu 10 nanometredir.

Araştırmacılar başlangıçta magnezyum silikatlar bulmayı beklerken, bu keşif WASP-17 b'de silikat tanesi oluşumunun erken aşamalarını ortaya koyuyor. Bu silikat taneciklerinin daha da gelişmesi ve potansiyel olarak daha soğuk ötegezegenlerde ve kahverengi cücelerde bulunan daha büyük silikat taneciklerini oluşturması bekleniyor.

James Webb Teleskobu tarafından yapılan bu olağanüstü gözlem, evrenimizdeki gezegenlerin ve gök cisimlerinin bileşimini ve oluşumunu incelemek için yeni yollar açıyor. Bilim adamları, uzak ötegezegenlerin daha fazla analiz edilmesinin, gezegen sistemlerinin evrimi hakkında değerli bilgiler sağlayacağını ve evrenin tarihine dair anlayışımızı derinleştireceğini öngörüyor.

Kaynaklar: NASA, Astrophysical Journal Letters, Space.com