Hit şarkısı “Total Eclipse of the Heart”la tanınan Galli şarkıcı Bonnie Tyler, büyüleyici ay tutulması fenomenine ışık tutmak için McVitie's Jaffa Cakes ile iş birliği yaptı. 1999'un ikonik "tam tutulma" reklamı yeniden canlandırılıyor ve bu kez Tyler'ın yeni nesil izleyicilere bu büyülü deneyim boyunca rehberlik etmesini ön plana çıkarıyoruz.

Orijinal reklamda, bir okul öğretmeni ayın farklı evrelerini sınıfına açıklamak için Yafa Pastası kullanıyor. Artık Bonnie Tyler'ın da katılımıyla reklam, bu eğitici yolculuğa yeni bir bakış açısı sunuyor. Tyler, tutulmayla ilgili meselelerle bağlantısını birleştirerek Birleşik Krallık'taki insanların gece gökyüzüne ilişkin anlayışını derinleştirmeyi umuyor.

Halkı ay olgusunun arkasındaki bilim hakkında eğitme misyonu övgüye değer olsa da şu soruyu akla getiriyor: Yafa Kekleri gerçekten bisküvi veya kek olarak sınıflandırılıyor mu? Devam eden bu tartışma yıllardır tüketicilerin kafasını karıştırıyor.

SSS:

Soru: Ay tutulması nedir?

Cevap: Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesiyle meydana gelir ve Ay'ın Dünya'nın gölgesinde kalmasına neden olur.

S: Reklam, Bonnie Tyler'ın tutulmayla ilgili konularla olan bağlantısını nasıl kullanıyor?

C: Reklamda Tyler'ın, izleyicileri cezbetmek için şöhretini ve "Tam Kalp Tutulması" ile olan bağlantısını kullanarak ay tutulmalarının ardındaki bilimi anlatması yer alıyor.

S: Jaffa Keklerinin bisküvi veya kek olarak sınıflandırılması önemli midir?

C: Sınıflandırma tüketiciler için bir çekişme ve merak konusu oldu ve Jaffa Keklerinin doğası hakkında süregelen tartışmalara yol açtı.

S: Yeni reklamı nerede izleyebilirim?

C: Bonnie Tyler ve Jaffa Cakes'in ay tutulması kampanyasını içeren yeni reklamı [McVitie'nin resmi web sitesinde](https://www.mcvities.co.uk/) izleyebilirsiniz.