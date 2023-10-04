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Uzayda Sorumlu Yönetişim İhtiyacı

ByGabriel Bota

Ekim 4, 2023
Uzayda Sorumlu Yönetişim İhtiyacı

Uydu teknolojisinin küresel iletişim açısından giderek daha önemli hale geldiği bir dünyada, uzayda sorumlu yönetim ihtiyacı her zamankinden daha kritik hale geliyor. Yörüngedeki uyduların sayısı artmaya devam ettikçe çarpışma, enkaz ve temel altyapıya zarar verme potansiyeli de artıyor. Ancak artan endişelere rağmen, uzay trafiği ve enkaz kaldırmaya ilişkin net düzenleme ve yönergelerin eksikliği mevcut.

Uzay endüstrisi, uzaya fırlatılan uyduların sayısında önemli bir artış gördü. 2012 ile 2022 yılları arasında fırlatılan uyduların yıllık sayısı 150'den 2,500'e çıktı. Bu uyduların birçoğu doğal olarak Dünya'ya düşüp atmosferde yanarken, büyük bir yüzdesi yörüngede kalıyor. Şu anda yörüngede bulunan 11,000 uydudan yalnızca %35'i çalışır durumdadır.

Bu uydu birikimi hem aktif uydular hem de insanlı görevler için önemli bir risk oluşturuyor. Uydulardan gelen döküntüler kırılabilir ve yüksek hızlarda hareket edebilir, bu da daha fazla çarpışmaya yol açabilecek kademeli bir etki yaratabilir. Bu çarpışmalardan kaçınmak için aktif uyduların sıklıkla çarpışma önleme manevraları yapması gerekir. Uluslararası Uzay İstasyonu, tarihinde 30'dan fazla kez enkazdan kaçmak zorunda kaldı.

Ayrıca, ay madenciliği veya dünya dışı kolonileştirmeye ilişkin üzerinde anlaşmaya varılmış herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerin değerli mineraller için Ay'da madencilik yapmaya ilgi duyduğunu ifade ederken, sorumlu ve sürdürülebilir uygulamalar sağlamak için açık kurallara ve yönergelere ihtiyaç var.

Hükümetlerin uzay yönetişimine yönelik yeni düzenlemeler ve protokoller oluşturmada öncülük etmesi esastır. Gelecek yıl Endonezya'da yapılması planlanan Birleşmiş Milletler Gelecek Zirvesi, uzayın geleceğine ilişkin önemli tartışmalar ve kararlar için bir platform görevi görebilir. Uzayda sorumlu yönetim, kozmik dünyanın korunmasına ve tüm uluslar ve halklar için adil faydalara öncelik vermelidir.

Elon Musk ve Jeff Bezos gibi uzay endüstrisindeki etkili isimlerin sesleri, karar alma sürecinin arkasındaki tek itici güç olmamalıdır. Çeşitli yerli toplulukların ve ulusların çıkarları ve inançları dikkate alınmalıdır. Sosyal medya tartışmaları için bir “uzay Greta”yı feda etmek çözüm değil. Bunun yerine hükümetlerin uzayda tüm paydaşların çıkarlarına ve değerlerine saygı duyan yeni kurallar yaratacak kadar cesur olmaları çok önemli.

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By Gabriel Bota

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