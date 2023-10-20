Ben Lamm Soyu Tükenen Canlıları Hayata Döndürmeyi Hedefliyor

Colossal Biosciences'ın kurucu ortağı Ben Lamm, önümüzdeki beş yıl içinde nesli tükenen türleri hayata döndürmeyi hedefledi. Lamm ve ekibi, Harvard genetikçisi George Church ile işbirliği içinde, çabalarını yünlü mamut, Tazmanya kaplanı ve dodo kuşu gibi nesli tükenen yaratıkların yok edilmesi üzerinde yoğunlaştırıyor.

Soyu tükenmiş bir hayvanı diriltme süreci, onun yaşayan en yakın akrabasının DNA'sının, soyu tükenmiş hayvanın genomuyla eşleşecek şekilde düzenlenmesini içerir. Tüylü mamut için bu, mamutların yakından akraba olduğu Asya filinin DNA'sının kullanılması anlamına geliyor. Ekip, filin genomunda hedefe yönelik düzenlemeler yaparak, yaşayan bir taşıyıcı anneye dönüştürülebilecek bir embriyo oluşturmayı ve bunun sonucunda nesli tükenen ilk hayvanın doğmasını umuyor.

Nihai hedef, nesli tükenen bu hayvanları doğal yaşam alanlarına salarak ekosistemlerin restorasyonuna katkıda bulunmak ve potansiyel olarak iklim değişikliğini hafifletmektir. Yünlü mamut gibi kilit taşı türlerinin çevreleri üzerinde önemli bir etkisi vardır ve yeniden ortaya çıkmaları ekosistemleri üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.

Soyu tükenmiş hayvanları hayata döndürme fikri tartışmalı olsa da birçok bilim insanı, bunun ekosistemleri eski haline getirmek ve iklim değişikliğini yavaşlatmak gibi büyük faydaları olabileceğine inanıyor. Örneğin kurtların Yellowstone Milli Parkı'na yeniden dahil edilmesi arazide önemli değişikliklere yol açtı ve toprak erozyonu üzerinde olumlu etkiler yarattı.

Ancak dikkate alınması gereken etik hususlar vardır. İnsanlar, yok olmalarından binlerce yıl sonra bile tarihsel olarak mamutları sömürmüş ve avlamışlardır. Bazıları, iklim krizinin aciliyeti göz önüne alındığında, başarı olasılığı düşük olan iddialı projelerin bile haklı gösterilebileceğini savunuyor.

kaynaklar:

– Mandal: “Girişimci Ben Lamm soyu tükenen hayvanları hayata döndürüyor”

– Getty Images

Tanımlar:

– Neslinin tükenmesi: Soyu tükenmiş bir türün genetik mühendisliği ve ileri teknolojiler yoluyla hayata döndürülmesi süreci.

– Genom: Bir hücre veya organizmada bulunan genlerin veya genetik materyalin tamamı.

– Kilit taşı türler: Çevresi üzerinde orantısız etkiye sahip olan ve ekosistemin yapısını ve işlevini sürdürmede kritik bir rol oynayan türler.

– Ekosistem: Fiziksel çevreleriyle birlikte bir sistem olarak etkileşimde bulunan canlı organizmalardan oluşan bir topluluk.

- Diriltme: Ölmüş veya nesli tükenmiş bir şeyi hayata döndürmek veya canlandırmak.