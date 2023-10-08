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Hint Uzay Aracı Aditya-L1 Güneş'e Doğru Yolculuğuna Devam Ediyor

ByGabriel Bota

Ekim 8, 2023
Hint Uzay Aracı Aditya-L1 Güneş'e Doğru Yolculuğuna Devam Ediyor

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), Güneş'i incelemek üzere ilk görevine çıkan Aditya-L1 uzay aracının ilerleyişi hakkında bir güncelleme sağladı. ISRO'ya göre uzay aracı şu anda "sağlıklı" ve Dünya'dan yaklaşık 1 milyon kilometre uzaklıktaki Sun-Earth Lagrange Noktası 1'e (L1.5) doğru yolda.

6 Ekim'de uzay aracı, 16 saniye boyunca yörünge düzeltme manevrasını (TCM) başarıyla gerçekleştirdi. Bu manevra, 1 Eylül 1'te gerçekleştirilen Trans-Lagrangean Noktası 19 Ekleme (TL2023I) manevrasından sonra yörüngeyi düzeltmek için gerekliydi. TCM, uzay aracının L1 çevresindeki Halo yörüngesine yerleştirilmesine doğru amaçlanan yolda kalmasını sağlar.

1 Eylül'de fırlatılan Aditya-L2 uzay aracı, Güneş'i incelemeye adanmış ilk uzay tabanlı Hint gözlemevidir. Başlıca hedefleri güneş koronasının uzaktan gözlemlenmesini sağlamak ve L1'deki güneş rüzgarını incelemektir. Bu gözlemler bilim adamlarının Dünya'yı çevreleyen parçacıkların davranışlarını analiz etmelerine yardımcı olacak.

Uzay aracı şimdiye kadar dört başarılı dünyaya bağlı manevra ve TL1I manevrasından geçti. Aynı zamanda Dünya'nın etki alanından da kurtuldu. Önümüzdeki günlerde uzay aracındaki manyetometre yeniden aktif hale getirilecek.

Aditya-L1 uzay aracı Dünya'dan yaklaşık 1.5 milyon kilometre uzakta, Güneş'e doğru yönlendirilecek. ISRO Başkanı S Somanath'a göre istenilen mesafeye ulaşmak yaklaşık 125 gün sürecek. Uzay aracının Güneş'e inmeyeceğine veya ona daha fazla yaklaşmayacağına dikkat etmek önemlidir.

Aditya-L1 misyonu, ISRO'nun Güneş'i ve onun gezegenimiz üzerindeki etkisini daha iyi anlama arayışında önemli bir kilometre taşıdır. Başarılı yörünge düzeltmesi ve devam eden ilerlemesi ile uzay aracı, hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemektedir.

kaynaklar:
– Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO)
– Hindustan Times'tan Manjiri Chitre

By Gabriel Bota

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