ISRO, Gaganyaan'ın Mürettebat Kaçış Sistemi İçin Uçak İçi İptal Testi Yapacak

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü ISRO, Gaganyaan insanlı uzay uçuşu programı için mürettebat kaçış sisteminin uçuş sırasında iptal testini gerçekleştirmeyi planlıyor. Test, bu amaç için özel olarak geliştirilen bir test aracı kullanılarak Ekim ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek. Vikram Sarabhai Uzay Merkezi Direktörü S Unnikrishnan Nair, hazırlıkların sürdüğünü ve tüm araç sistemlerinin halihazırda Hindistan'ın ana uzay limanı Sriharikota'da olduğunu belirtti. Son montaj sürüyor ve ekip lansman için hazırlanıyor.

Mürettebat kaçış sistemi Gaganyaan misyonunun en önemli bileşeni olarak kabul ediliyor. Yaklaşan test aracı lansmanı TV-D1, program için planlanan dört iptal görevinden ilki olacak. Bunu TV-D2 görevi ve ilk insansız Gaganyaan görevi (LVM3-G1) takip edecek. Daha fazla test aracı görevi ve robotik yük taşıyan bir görev de planlanıyor. Mürettebatlı görev, bu başarılı test görevlerinin sonuçlarına dayanacak.

Test aracı, mürettebat kaçış sisteminin farklı kritik Mach sayılarındaki performansını doğrulamak için tasarlanmış, tek aşamalı, sıvı itkili bir rokettir. Ancak Nair, bunun uzay turizmi gibi başka amaçlarla da kullanılabileceğini belirtti. Araç, transonik koşullara ulaşacak, bir numaralı Mach'ı geçecek ve yaklaşık 12 km yüksekliğe ulaşacak. Kaçış sistemi devreye girerek aracı yaklaşık 20 km uzağa itecek ve bu noktada mürettebat modülü serbest bırakılacak.

Gaganyaan'daki Mürettebat Modülü, mürettebat için Dünya benzeri bir ortama sahip yaşanabilir bir alandır. Basınçlı metalik iç yapı ve termal koruma sistemli basınçsız dış yapıdan oluşur. Mürettebat arayüzlerini, yaşam destek sistemlerini, aviyonikleri ve yavaşlama sistemlerini barındırır. Gaganyaan projesi, Hindistan'ın iki ila üç kişilik bir mürettebatı, bir ila üç gün sürecek bir görev için Dünya çevresinde yaklaşık 400 km'lik dairesel bir yörüngeye gönderme yeteneğini göstermeyi amaçlıyor. Mürettebat daha sonra Hint deniz sularında belirlenen bir yere inerek güvenli bir şekilde Dünya'ya dönecek. Gaganyaan misyonu, LVM3 roketinin insan derecelendirme gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak değiştirilmiş bir konfigürasyonu olan İnsan Derecelendirmeli LVM3 (HLVM3) kullanılarak başlatılacak.

Kaynak: PTI