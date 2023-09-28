ISRO Başkanı: Dünyanın Geleceğiyle İlgili Soruları Yanıtlamak için Venüs Misyonu'nu Keşfetmek

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) Başkanı S Somanath geçtiğimiz günlerde ISRO'nun yaklaşan misyonları hakkında konuştu ve Venüs'ü keşfetmenin önemini vurguladı. Somanath, Venüs'ün halihazırda yapılandırılmakta olduğu birçok görevin yolda olduğunu açıkladı.

Delhi'deki Hindistan Ulusal Bilim Akademisi'nde yaptığı konuşmada Somanath, Venüs'ü keşfetmenin bazı önemli nedenlerini vurguladı. Venüs'ün kalın bir atmosfere sahip olduğunu, atmosferik basıncın Dünya'nın 100 katı olduğunu ve asitlerle dolu olduğunu açıkladı. Venüs'ün yüzeyinin sert olup olmadığı bilinmediği için gizemini koruyor.

Somanath, Venüs'ü anlamanın çok önemli olduğunu çünkü bunun Dünya'nın geleceği hakkında fikir verebileceğini vurguladı. Dünyanın sonunda Venüs'e benzeyebileceğini ve bilim adamlarının Venüs'ü inceleyerek Dünya'nın zaman içinde nasıl değişebileceğine dair daha iyi bir anlayışa sahip olabileceğini tahmin etti.

Venüs, Güneş'ten ikinci gezegendir ve benzer boyutu ve yoğunluğu nedeniyle sıklıkla Dünya'nın ikizi olarak anılır. Venüs'e yapılan önceki görevler arasında ESA'nın Venus Express (2006-2016) ve Japonya'nın Akatsuki Venus Climate Orbiter (2016'dan beri) yer alıyordu. Şubat 2021'de NASA'nın Parker Güneş Sondası, bir uçuş sırasında Venüs yüzeyinin görünür ışık görüntülerini yakaladı.

Venüs misyonunun ötesine bakıldığında ISRO, uzay teknolojisi ve keşif alanında önemli kilometre taşlarına ulaştı. Chandrayaan 3'ün Ay'ın Güney Kutbu'na başarılı yumuşak inişini, Güneş'i benzeri görülmemiş ayrıntılarla incelemeyi amaçlayan Aditya-L1 Misyonu'nun fırlatılması izledi.

ISRO'nun çabaları Hindistan'ın uzay teknolojisinde küresel lider konumunu sağlamlaştırdı. Organizasyon, Chandrayaan misyonları, 2013'teki Mars Orbiter Misyonu (Mangalyaan) ve 2015'te Hindistan'ın ilk özel astronomi arayışına işaret eden AstroSat'ın kurulması gibi kilometre taşlarına ulaştı.

Venüs'ü keşfetmek, Dünya'nın geleceği hakkındaki soruları yanıtlamak açısından büyük umut vaat ediyor. Bilim insanları, atmosferini ve yüzeyini inceleyerek gezegenimizin uzak gelecekte geçirebileceği potansiyel değişiklikler hakkında fikir sahibi olmayı umuyor.

kaynaklar:

– Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO)

– Hindistan Ulusal Bilim Akademisi

-NASA