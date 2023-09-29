New York City Metropolitan Bölgesi Batan, Sel Riski Artıyor

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı ve Rutgers Üniversitesi'nden bilim adamlarının yakın zamanda yürüttüğü bir araştırma, New York City metropol bölgesinin yavaş yavaş battığını ve bunun da artan su baskını riskini ortaya çıkardığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar, 2016'dan 2023'e kadar geçen yedi yıl boyunca bölgenin yılda ortalama 0.06 inç hızla battığını buldu. Çalışmada dikey arazi hareketini ölçmek ve arazinin topoğrafyasını analiz etmek için interferometrik sentetik açıklıklı radar kullanıldı.

Bilim adamları, gözlemlenen batmaların çoğunun, arazi ıslahı ve atık depolama sahası inşaatı gibi zeminin değiştirildiği alanlarda meydana geldiğini belirtti. Bu değişiklikler sonraki binaların altındaki zemini daha gevşek ve daha sıkıştırılabilir hale getirerek daha fazla batmaya neden oldu. Çalışma, Queens'in Flushing semtindeki bir çöp sahası üzerine inşa edilen Arthur Ashe Stadyumu'nun yılda 0.18 inç ile en hızlı batan stadyum olduğunu tespit etti. Buna karşılık Queens'teki Woodside mahallesi aslında yılda 0.27 inç oranında artıyor.

New York şehrinin dışında, New Jersey'deki Newark, Kearny ve Harrison topluluklarının da battığı görüldü, ancak çalışma bu yerler için belirli batma oranları sağlamadı. Ayrıca Queens'teki Flushing Körfezi'nin yanında bulunan LaGuardia Havaalanı yılda yaklaşık 0.15 inç batıyor. Bu batma, havaalanının önceden var olan sorunları çözmek ve olası su baskınlarını azaltmak için 8 milyar dolarlık bir yenileme çalışmasının ortasında olması nedeniyle endişe yaratıyor.

Araştırmacılar, özellikle yükselen deniz seviyelerinin ışığında batmanın metropol alanı için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Manhattan'daki bir park olan The Battery'deki deniz seviyesi, 0.12'lerden bu yana yılda 1900 inç hızla artıyor. Daha yakın yıllarda bu oran yılda 0.17 inç'e yükseldi. Devam eden deniz seviyesi yükselişiyle birlikte, 2012'deki Sandy Süper Fırtınası gibi şiddetli hava olaylarıyla ilişkili fırtına dalgalanmaları daha yıkıcı hale geldi. Bu batma, artan sel riskiyle birleştiğinde, New York City'nin kıyı bölgelerinde hafifletme stratejilerine olan ihtiyacın altını çiziyor.

Araştırma endişeleri beraberinde getirirken bazı olumlu bulgular da sunuyor. Brooklyn'deki East Williamsburg ve Queens'teki Woodside mahallelerinin yükselişte olduğu keşfedildi. Bilim insanları, Doğu Williamsburg'daki artışı, Queens ve Brooklyn arasındaki Doğu Nehri'ne akan Newton Creek'ten gelen petrolün boşaltılmasına bağladı. Ancak genel olarak çalışma, Aşağı Manhattan, Brooklyn, Queens ve Long Island da dahil olmak üzere New York City'nin pek çok bölümünün çökme yaşadığını ve gelecekteki sel risklerine katkıda bulunduğunu gösteriyor.

kaynaklar:

- Bilim Gelişmeler

- USA TODAY