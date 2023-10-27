Kaotik Mikro Petek Teknolojisindeki Gelişmeler Rastgele Bit Üretiminde Devrim Yaratıyor

Gelişmiş nanofotonik teknoloji, optik frekans tarakları alanında devrim niteliğinde gelişmelerin yolunu açmıştır. Başlangıçta Nobel ödüllü Theodor W. Hänsch ve John L. Hall tarafından tanınan optik frekans tarakları, modern fizik araştırmalarında ve çeşitli uygulamalarda etkilidir. Optik frekans taraklarının farklı dinamik durumları arasında kaotik tarak, yüksek doğrusal olmama özelliği nedeniyle öne çıkıyor.

Son zamanlarda, Çin'deki Southwest Üniversitesi'nden (SWU) Prof. Jiagui Wu liderliğindeki bir araştırmacı ekibi, kaotik mikro peteklerin bu büyüleyici alanını araştırdı. Kaotik mikro petekler, her bir tarak dişinin fiziksel rastgele bit (PRB) üretimi için bir entropi kaynağı görevi gördüğü çok sayıda kaotik kanal üreten mikrorezonatörlerdir. Bu mikro peteklerin zaman ve frekans tıkanıklığı engellerinin sınırlamalarını aşma potansiyeli, yeni bir tür lidar önerisine yol açtı.

"Kaotik mikro petek ile devasa ve paralel 10 Tbit/s fiziksel rastgele bit üretimi" başlıklı çalışma Frontiers of Optoelectronics dergisinde yayınlandı. Araştırmacılar, çip ölçekli mikro petekler üretmek için kompakt ve ölçeklenebilir bir Si3N4 mikrorezonatör kullandılar. Bir dalga boyu bölmeli çoklayıcı kullanarak, aynı anda yüzlerce kaotik tarak dişi üretebildiler; bunların hepsi, devasa miktarlarda rastgele sayılar üretmek için entropi kaynakları olarak birlikte çalıştı.

Oluşturulan rastgelelik teste tabi tutuldu ve NIST istatistiksel testi kullanılarak doğrulandı. Sonuçlar, saniyede petabit (Pbit/s) fiziksel rastgele bit üretme yeteneğine sahip çip çözümleri sunan bu teknolojinin potansiyelini ortaya koydu. Özellikle, bu atılım, rastgele sayı üretmenin hızını ve verimliliğini önemli ölçüde artırma konusunda umut vaat ediyor.

SSS:

S: Optik frekans tarakları nedir?

C: Optik frekans tarakları modern fizik araştırma ve uygulamalarında kullanılan araçlardır. Bu alandaki temel çalışmaları nedeniyle ilk kez Nobel ödüllü Theodor W. Hänsch ve John L. Hall tarafından tanındılar.

S: Kaotik tarak nedir?

C: Kaotik bir tarakta, her tarak dişi kaotik bir dinamik salınım sergiler, bu da onu fiziksel rastgele bit üretimi için uygun kılar.

S: Rastgele bit üretiminde kaotik mikro petekler nasıl kullanılır?

C: Kaotik mikro petekler, her tarak dişinin fiziksel rastgele bit üretimi için bir entropi kaynağı görevi gördüğü yüzlerce kaotik kanaldan oluşur.

S: Kaotik mikro peteklerle rastgele bit üretimi ne kadar hızlı olabilir?

C: Kaotik mikro petekler, rastgele bit üretiminde saniyede petabit (Pbit/s) oranlarına ulaşma potansiyeline sahiptir.

Soru: Bu araştırmanın önemi nedir?

C: Araştırma, düşük maliyetli ve yüksek paralellik ile potansiyel çözümler sunan, büyük miktarlarda fiziksel rastgele bitler üretmek için çip ölçekli mikro peteklerin fizibilitesini göstermektedir.