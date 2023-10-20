Güç ve Hafiflik Arayışı: Bilim Adamları DNA ve Camı Birleştiren Süper Malzeme Yaratıyor

Bilim adamları, DNA'nın gücünü camın saflığıyla birleştirerek malzeme biliminde bir atılım gerçekleştirdiler; sonuçta çelikten beş kat daha hafif ve dört kat daha güçlü bir süper malzeme ortaya çıktı. Connecticut Üniversitesi, Columbia Üniversitesi ve Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'ndan araştırmacılar tarafından oluşturulan bu yeni malzeme, yoğunluğu nedeniyle "bilinen en güçlü" malzeme olarak selamlanıyor.

Hem dayanıklılığa hem de hafifliğe sahip bir malzeme bulmanın zorluğu her zaman zor olmuştur. Ancak bu araştırma ekibi, bu iki niteliğin birbirini dışlamadığını gösterdi. Iron Man'in zırhından ilham alan bilim adamları, uçmaya yetecek kadar hafif ama aynı zamanda düşman saldırılarına dayanabilecek kadar da güçlü bir malzeme yaratmaya çalıştılar.

Bu süper malzemenin ardındaki sır, camın doğal gücünden yararlanmakta yatmaktadır. Cam, geleneksel haliyle kırılgan olsa da, en saf ve kusursuz haliyle çok büyük basınçlara dayanabilir. Çoğu metal ve seramikten daha hafif olan nano boyutlu cam parçacıkları kullanılarak, bu saf camdan yapılan yapılar hem güçlü hem de hafif hale gelir.

Araştırmacılar, cam parçacıklarını 3 boyutlu bir çerçeveye dönüştürmek için bir iskele olarak DNA'ya yöneldiler. Üzerine cam kaplamanın uygulandığı bir iskelet görevi gören, kendiliğinden birleşen bir DNA çerçevesi oluşturdular. DNA iskelesi ile cam kaplama arasındaki bu hassas denge, sağlam ancak hafif olan ve benzeri görülmemiş güç ve yoğunluklara ulaşan bir malzemeyle sonuçlanır.

Bu teknolojinin kullanılabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulurken, araştırmacılar halihazırda karbür seramikler ekleyerek veya DNA yapısını değiştirerek daha da güçlü malzemeler oluşturmayı planlıyor. Bu teknolojinin olanakları çok geniştir ve hatta Iron Man'in giysisine benzer bir vücut zırhının geliştirilmesine bile yol açabilir.

Bu çalışmanın bulguları Cell Reports Physical Science dergisinde yayınlandı.

kaynaklar:

– Iron Man'den ilham alan 'en güçlü' malzeme 'süper malzeme' olarak selamlandı – Science Daily

– Bilim adamları çelikten hem daha hafif hem de daha güçlü süper malzeme yaratıyor – CNET