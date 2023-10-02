DNA Metilasyonunu Kullanarak Yaşlanmadaki Epigenetik Değişiklikleri Ortaya Çıkarmak

Yaşlanma, organ fonksiyonlarının kademeli olarak azalmasıyla karakterize edilen ve çeşitli hastalıklara karşı duyarlılığın artmasına yol açan doğal bir süreçtir. Yaşlanmanın etkilerini gözlemleyip hissedebiliyoruz ancak araştırmalar bunun moleküler düzeyde de gerçekleştiğini gösteriyor. DNA metilasyonu, histon modifikasyonu ve kodlamayan RNA'lar gibi epigenetik modifikasyonlar yaşlanmanın ilerlemesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Uzun yaşam teknolojisi alanında bilim insanları bireylerin, organların ve hücrelerin biyolojik yaşını tahmin etmek için metilasyon bazlı biyobelirteçleri kullanan DNA epigenetik saatleri geliştirdiler. Bu saatler, bu tahminleri yapmak için CpG kümelerine (metillenebilen nükleotid dizileri) ve matematiksel algoritmalara dayanır. Ancak mevcut saatler DNA'nın yalnızca küçük bir kısmını inceliyor ve yaşlanma sırasında DNA metilasyonundaki genel değişiklikler hakkında sınırlı bilgi sağlıyor [1].

Aging Cell'de yayınlanan yeni bir çalışma, tüm genom boyunca DNA metilasyonunun kapsamlı bir analizine olanak tanıyan bir teknik olan tam genom bisülfit dizilimini kullanarak bu sınırlamaları gidermeyi amaçladı. Araştırmacılar, hücre yenilenmesiyle zıt ilişkilere sahip iki farklı hücre tipini, monositleri ve kas hücrelerini analiz etti. Monositlerin ömrü daha kısadır ve hızla yenilenirken, kas hücreleri daha uzun yaşar [2].

Çalışma, kas hücrelerinde yaşlanmayla ilişkili 6,780 diferansiyel metillenmiş CpG pozisyonu ve monositlerde 29,492 tanımladı. Yaşla ilişkili CpG bölgelerinin çoğu, her iki hücre tipindeki genlerde bulundu. Yol analizi, yaşlanmayla ilişkili metilasyon değişikliklerinin hem monositlerde hem de kas hücrelerinde Notch, ROBO, MECP2 ve RUNX gibi yolları etkilediğini ortaya çıkardı. Ayrıca yaşlanma sürecine nöronal yolların da dahil olduğu gözlenmiştir [2].

Araştırmacılar ayrıca kas hücrelerindeki metilasyon düzenlerindeki değişikliklerin 52 ve 62 yaş civarında zirveye ulaştığını, monositlerde ise zirve yaşlarının 33 ila 37-42 arasında değiştiğini gözlemledi. Her iki hücre tipinde yaşlanmayla ilişkili spesifik diferansiyel metillenmiş bölgeleri tanımladılar ve yaşa bağlı metilasyon değişikliklerinin meydana geldiği genomik bölgeleri vurguladılar [2].

Çalışma ayrıca yaşlanmayla ilişkili bazı biyolojik modüllerin aşırı temsil edildiğini de ortaya çıkardı. Kas hücrelerinde bu modüller cAMP aracılı sinyallemeyi, protein translasyonunu ve kas kasılmasını içerirken monositlerde fagositoz, nükleotid metabolizması, DNA konformasyon düzenlemesi, hücre göçü ve hücre-hücre yapışmasını içeriyordu. Bu bulgular, yaşlanmayla ilişkili DNA metilasyon değişikliklerinden etkilenen yollar ve süreçler hakkında değerli bilgiler sağlar [2].

Bu araştırma yaşlanma sırasında meydana gelen epigenetik değişikliklere ışık tutarken henüz başlangıç ​​aşamasındadır. Mikro dizi bazlı metilasyon analizine dayanan mevcut yaşlanma saatlerine alternatif olarak potansiyelini arttırmak için daha fazla gelişme gereklidir. Bununla birlikte, bu çalışma epigenom ve yaşlanma süreçleri arasındaki karmaşık etkileşimin anlaşılmasına yönelik önemli bir adımı temsil etmektedir [1] [2].

kaynaklar:

[1] Hindawi – “Yaşlanmada Epigenetik Modifikasyonlar ve Bunların Uzun Ömür ve Hastalık Üzerindeki Etkileri” [2] Yaşlanma Hücresi – “İnsan doku tipleri için genom çapında yaşlanmayla ilişkili tarafsız bir metilom imzası, kronolojik yaşın CpG adası metilasyonu hipometilasyonu üzerindeki önemli etkilerini ortaya koymaktadır kas içinde”