Avustralya Baston Kurbağaları: Yamyam Kurbağa Yavruları Evrimi Hızlandırıyor

Avustralya'daki kamış kurbağaları, kendi türlerinden olan yamyam kurbağa yavruları nedeniyle ciddi bir tehditle karşı karşıyadır. Bu iribaşlar genellikle yavruları tüketerek onları daha hızlı gelişmeye iter. Ancak bu hızlı büyümenin bir bedeli var.

Kamış kurbağaları, 1935 yılında kamış böceklerini kontrol etmek için Avustralya'ya tanıtıldı. Bunun yerine kurbağalar istilacı bir tür haline geldi, kontrolsüz bir şekilde çoğaldı ve ekosistem için tehdit oluşturdu. Bu kurbağaların toksisitesi aynı zamanda yerli etobur keseli hayvanları da tehlikeye atıyor.

Yetişkin kamış kurbağalarının uzunluğu yaklaşık 25 cm (10 inç) iken, yamyamlık davranışı sergileyen ve kendi türlerini tüketen kurbağa yavrularıdır. Bu davranış kurbağa ve kurbağa türlerinde nadir değildir ve genellikle kaynakların kıt olduğu durumlarda ortaya çıkar. Ancak Avustralya kamış kurbağaları bu davranışı oldukça sık sergiler.

İstilacı tür biyoloğu Jayna DeVore ve meslektaşları tarafından yürütülen bir deneyde, Avustralyalı kurbağa yavrularının, Avustralyalı olmayan kurbağa yavrularına kıyasla yavruları yamyamlaştırma olasılığının 2.6 kat daha fazla olduğunu buldular. Başka bir deney, Avustralya kurbağa yavrularının yumurtadan çıkan yavrulara diğer kurbağa yavrularına göre 30 kat daha fazla ilgi duyduğunu ortaya çıkardı.

Avustralya'daki yavrular, diğer yerlerdeki yavrulara göre daha hızlı gelişiyor. Bu hızlandırılmış gelişme, hayatta kalma şanslarını artırırken, kurbağa yavrusu ve hayatlarının olgun aşamalarında onları Avustralyalı olmayan kamış kurbağalarına göre daha az gelişmiş bırakıyor.

Bu yavrular, diğer kurbağa yavrularının varlığını hissettiklerinde gelişimlerini hızlandırmak için evrimleşmişlerdir; bu da rekabet ve potansiyel yamyamlık belirtisidir. Bu evrimsel adaptasyon, onların savunmasız aşamalarının süresini kısaltmalarına olanak tanır.

Baston kurbağaları arasındaki yamyamlık, havuzdaki sınırlı kaynaklar için rekabeti ortadan kaldırdığı için bir tür nüfus kontrolü olarak görülebilir. Bu aynı zamanda evrimin meydana gelebileceği olağanüstü hızı da gösteriyor. Avustralya kamış kurbağaları kıtaya girişlerinden bu yana önemli ölçüde gelişti.

Bu araştırma, istilacı türlerin karmaşık dinamikleri ve bunların yerel ekosistemler üzerindeki etkileri konusundaki anlayışımıza katkıda bulunuyor. Çalışma PNAS'ta yayınlandı ve istila edilmiş habitatlarda yamyam iribaş aşaması ile savunmasız yumurta ve kuluçka aşamaları arasında devam eden evrimsel silahlanma yarışına dikkat çekiyor.

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