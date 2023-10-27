Intuitive Machines, IM-1 Ay Görevi için Hedeflenen Fırlatma Penceresini Duyurdu

Houston merkezli uzay araştırma şirketi Intuitive Machines, SpaceX ile ortaklaşa yürüttüğü IM-1 ay misyonunun 12 Ocak 2024'te açılacak çok günlük bir fırlatma penceresi içinde başlatılmasının planlandığını açıkladı. şirketin ilk aya iniş girişimidir ve NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) girişiminin ayrılmaz bir parçasıdır.

Intuitive Machines'in Kurucu Ortağı, Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Steve Altemus, yaklaşan lansmanla ilgili heyecanını ve iyimserliğini dile getirdi. Ay keşfine öncülük etmede zorlukların ve program ayarlamalarının beklendiğini kabul etti ve uçmak için gerekli onayları almanın önemini vurguladı.

CLPS girişimi, insan misyonları ve ay yüzeyinde sürdürülebilir insan varlığı için bir temel oluşturmayı amaçlıyor. Bu program kapsamında Intuitive Machines tarafından gönderilen yükler, Ay keşiflerinde bilimsel ve teknolojik ilerlemelere katkı sağlayacak.

Olumsuz hava koşulları veya fırlatma koşulları durumunda, ay karartma penceresi gibi faktörler dikkate alınarak yedekleme fırsatları belirlenecek.

Intuitive Machines, uzay araştırmalarına odaklanan lider bir uzay şirketidir. Şirket, Ay Erişim Hizmetleri, Yörünge Hizmetleri, Ay Veri Hizmetleri ve Uzay Ürünleri ve Altyapısı olmak üzere dört iş birimi aracılığıyla, Ay ve Mars gibi hedeflere yönelik hem robotik hem de insanlı uzay görevlerini destekleyecek bir dizi ürün ve hizmet sunmaktadır.

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SSS

1. IM-1 ay misyonunun amacı nedir?

Intuitive Machines tarafından SpaceX ile işbirliği içinde gerçekleştirilen IM-1 ay görevi, NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) girişiminin bir parçasıdır. Misyon, insan keşfinin ve ay yüzeyinde sürekli insan varlığının temelini oluşturmayı amaçlıyor.

2. IM-1 görevinin planlanan fırlatılışı ne zaman?

IM-1 misyonu için hedeflenen fırlatma penceresi 12 Ocak 2024'te açılıyor.

3. Fırlatma koşulları uygun değilse ne olur?

Kötü hava koşulları veya diğer olumsuz fırlatma koşulları durumunda, ay karartma penceresi gibi faktörler dikkate alınarak yedekleme fırsatları belirlenecek.

4. Sezgisel Makineler hangi ürün ve hizmetleri sunuyor?

Intuitive Machines, dört iş birimi aracılığıyla uzay ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır: Ay Erişim Hizmetleri, Yörünge Hizmetleri, Ay Veri Hizmetleri ve Uzay Ürünleri ve Altyapısı. Bu teklifler, Ay ve Mars gibi yerlere robotik ve insanlı uzay görevlerini destekliyor.