Gece Gökyüzü Gözleminin Büyüsünü Geri Getirecek Yeni Bir Proje

Astronomi dünyasında, büyük, karmaşık teleskoplar ile taşınabilir ve basit dürbünlerin kullanımı arasındaki tartışma her zaman bir tartışma konusu olmuştur. Teleskopların yeri olsa da birçok gökbilimci dürbünlerin gece gökyüzünün gerçek ve sürükleyici bir görüntüsünü sunduğunu düşünüyor. Dürbünler yalnızca daha taşınabilir olmakla kalmaz, aynı zamanda gökyüzünü keşfetmenin ve öğrenmenin benzersiz ve ilgi çekici bir yolunu da sağlar.

Robert Asumendi'nin bir projesi olan Analog Sky, yakın zamanda Magic adında heyecan verici bir kendin yap kitini duyurdu. Bu proje, kullanıcıların kendi kutu tarzı astronomi dürbünlerini oluşturmalarına olanak tanıyarak gökyüzü gözlemlemenin büyüsünü geri getirmeyi amaçlıyor. Kit, hem dürbünlerin hem de teleskopların en iyi özelliklerini birleştirerek gece gökyüzünü keşfetmenin yeni ve yenilikçi bir yolunu sunar.

Büyü Oluşturmak, üç farklı şekilde yaklaşılabilen basit bir süreçtir. Kullanıcılar, sağlanan spesifikasyonlara göre parçaların çoğunluğunu (optikler hariç) 3D olarak yazdırabilir, parçaları önerilen tedarikçilerden sipariş edebilir veya hibrit bir yaklaşım benimseyerek her iki yöntemi birleştirebilir. Nihai sonuç, 1960'larda kullanılan masa üstü Project Moonwatch görüntüleyicilerine benzer, dik açılı görüntüleyiciye sahip kompakt ve hafif bir binoküler teleskoptur.

Magic'in kullanımı kolay olmasının yanı sıra birden fazla uygulamaya da sahiptir. Karasal görüntüleme, kuş gözlemciliği için kullanılabilir ve hatta birden fazla gözlemci arasında paylaşılabilir. Diyoptri göz merceği aralığı hızlı bir şekilde ayarlanabilir ve bu sayede görüntünün bir kişiden diğerine kesintisiz olarak aktarılması sağlanır. Dahası, Magic kompakt ve hafif olacak şekilde tasarlanmıştır; bu da onu verandada hızlı oturumlar veya çocukların kendi başlarına taşımaları için ideal kılar.

Magic kit, filtrelerle yükseltilebilir ve hedefleme için 4 miliwatt'lık bir lazer işaretleyici ve yedek olarak katlanabilir 1x bulucu içerir. Magic'i oluşturmanın toplam maliyeti, eğer parçalar 300D olarak basılmışsa 3 dolardan biraz fazla, önerilen tripod kullanılırsa yaklaşık 500 dolara kadar değişiyor. Yüksek kaliteli astronomik dürbünlerin maliyetinin bin dolara kadar çıkabildiği göz önüne alındığında Magic'i inşa etmenin maliyeti nispeten uygun.

Analog Sky's Magic, ailelere ortak bir projeye katılma ve gece gökyüzünün sadeliği ve güzelliği ile yeniden bağlantı kurma fırsatı sunuyor. Ekran başında geçirilen zamanın hakim olduğu bir çağda Magic, evrenin harikalarının tadını birlikte çıkarmanın canlandırıcı ve sürükleyici bir yolunu sunuyor.

kaynaklar:

– Analog Gökyüzü (Robert Asumendi, Bugünün Evreni)