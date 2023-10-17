Uluslararası İşbirliği Şimdiye Kadar Kaydedilen En Büyük Mars Depreminin Kaynağını Keşfediyor

Oxford Üniversitesi liderliğindeki küresel bir bilim insanı ekibi, Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük sismik olayın nedenini belirlemek için çığır açan bir işbirliğinin bulgularını açıkladı. Dünya çapındaki çeşitli uzay ajanslarının katkılarını içeren çalışma, depremin göktaşı çarpmasından değil, Mars'ın kabuğundaki devasa tektonik kuvvetlerden kaynaklandığı sonucuna varıyor.

S1222a olarak bilinen sismik olay, 4.7 büyüklüğünde kaydedildi ve en az altı saat boyunca gezegende titreşimlere neden oldu. Başlangıçta bilim insanları, sismik sinyalin önceki darbelerle benzerliği nedeniyle olayın bir göktaşı çarpmasından kaynaklanmış olabileceğine inanıyorlardı. Avrupa Uzay Ajansı, Çin Ulusal Uzay Ajansı, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü ve Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı'nın misyonlarını içeren yeni bir krater için uluslararası bir arama başlattılar.

Aylar süren araştırmaların ardından ekip, yeni bir krater bulunmadığını doğruladı. Bunun yerine sismik olay, Mars'ın iç kısmındaki muazzam tektonik kuvvetlerin serbest bırakılmasına bağlandı. Jeofizik Araştırma Mektupları dergisinde yayınlanan çalışma, Mars'ın sismik açıdan önceden düşünülenden daha aktif olduğunu öne sürüyor.

Oxford Üniversitesi'nden baş araştırmacı Dr. Benjamin Fernando, Mars'ta şu anda aktif plaka tektoniği olmasa da, olayın muhtemelen Mars'ın kabuğundaki stres salınımından kaynaklandığını belirtti. Bu gerilimler milyarlarca yıl boyunca, gezegenin farklı kısımları değişen oranlarda soğuyup küçüldükçe birikmiştir.

Bu çalışmanın bulguları, Mars'ın jeolojik aktivitesi hakkında değerli bilgiler sağlıyor ve bu da kızıl gezegende gelecekteki insan yaşam alanları için uygun yerlerin belirlenmesine yardımcı olabilir. Uluslararası misyonlar arasındaki işbirliği, derin uzay araştırmalarında gelecekteki işbirliği çabaları için bir emsal teşkil ediyor.

Ekibin araştırması aynı zamanda önemli verileri toplamak için Mars'ta çeşitli bilimsel araçların bulundurulmasının önemini de vurguladı. Avrupa Uzay Ajansı, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bilim insanları, araştırmaya katılma konusundaki heyecanlarını ve Mars hakkındaki bilgimizi ilerletme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Ekip, bulgularını yaklaşan ay görevlerine ve Satürn'ün uydusu Titan'ın keşfine uygulamayı planladığından, bu benzeri görülmemiş işbirliği gelecekteki görevler için önemli sonuçlar taşıyor.

Kaynak: Oxford Üniversitesi

Alıntı: "InSight tarafından gözlemlenen en büyük Mars depreminin tektonik kökeni" Jeofizik Araştırma Mektupları (2023). DOI: 10.1029/2023GL103619