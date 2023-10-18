Bilim Adamları Mars'taki En Büyük Sismik Olayın Tektonik Kuvvetlerin Sonucu Olduğu Sonucuna Vardı

NYU Abu Dabi'den araştırmacıların da aralarında bulunduğu uluslararası bilim adamlarından oluşan bir ekip, Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük sismik olayın kaynağına yönelik araştırmalarının bulgularını açıkladı. S1222a olarak bilinen olay 4 Mayıs 2022'de meydana geldi ve büyüklüğü 4.7 oldu. Başlangıçta ekip bunun bir meteoroidin çarpmasından kaynaklanmış olabileceğine inanıyordu. Ancak yeni bir krater için kapsamlı bir araştırma yaptıktan sonra sismik aktivitenin Mars'ın iç kısmındaki muazzam tektonik kuvvetlerin sonucu olduğunu belirlediler.

Ekip, NASA'nın InSight misyonunun yanı sıra Avrupa Uzay Ajansı, Çin Ulusal Uzay Ajansı, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü ve Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı'ndan bilim adamlarından oluşuyordu. Mars'ın incelenmesine adanmış misyonlar arasındaki bu işbirliği türünün ilk örneğiydi.

Her grup, yeni bir kraterin kanıtını veya çarpışmanın diğer göstergelerini bulmak amacıyla Mars'ın etrafında dönen kendi uydularından gelen verileri inceledi. Aylarca süren aramalara rağmen yeni bir krater bulunamadı. Sonuç olarak ekip, Mars'ın sismik aktivitesine ilişkin tahminlerini revize ediyor.

Çalışmanın başyazarı Oxford Üniversitesi ve Johns Hopkins Üniversitesi'nden Benjamin Fernando, S1222a'nın gizemini çözmedeki uluslararası işbirliğinden dolayı minnettarlığını dile getirdi. Bu projenin derin uzay araştırmalarında gelecekteki işbirlikleri için bir model teşkil edeceğini umuyor.

NYU Abu Dhabi'nin Mars Grup Lideri Dimitra Atri, bu projenin Mars hakkındaki anlayışımızı geliştirmedeki önemini vurguladı. Kızıl Gezegenin araştırılmasına adanmış diğer misyonlarla işbirliği yapmanın harika bir fırsat olduğunu vurguladı.

Sismik olay S1222a, NASA'nın InSight iniş aracı tarafından Aralık 2022'de görevi sona ermeden önce kaydedilen son olaylardan biriydi. Bu çalışmadan elde edilen bilgiler, Satürn'ün en büyük ayı olan Ay ve Titan da dahil olmak üzere gelecekteki misyonlar için bilgi sağlayacaktır.

NASA'nın Mars'ın içini jeofizik, özellikle de sismoloji yoluyla inceleme misyonu olan InSight, Mayıs 2018'de başlatıldı. InSight, Mars'ta bulunduğu süre boyunca, bazıları meteor çarpmalarından kaynaklananlar da dahil olmak üzere 1,300'den fazla Mars depremi olayı kaydetti.

İşbirliği, NASA'dan MAVEN, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) ve Mars Express (MEX), Avrupa Uzay Ajansı'ndan ExoMars Trace Gas Orbiter ve Mars Express, Emirates Mars Misyonu (Hope) gibi Mars yörüngesindeki diğer aktif görevleri de içeriyordu. Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı ve Çin Ulusal Uzay Ajansı'ndan Tianwen-1 Misyonu.

Bu çığır açan proje, Mars'ı anlamamızda ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor ve derin uzay araştırmalarında daha fazla keşif ve işbirliğinin yolunu açıyor.

kaynaklar:

– NASA'nın InSight Misyonu

– NYU Abu Dabi