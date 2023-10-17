2D Malzemelerin Gelişmeleri ve Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

Bu makale, Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI) Direktörü Roman Engel-Herbert ve PDI Kıdemli Bilim Adamı Joao Marcelo J. Lopes tarafından iki boyutlu katmanlı malzemeler alanında yürütülen son incelemeyi vurgulamaktadır ( 2DLM). “2D Malzeme Teorisi, Sentez, Özellikler ve Uygulamalardaki Son Gelişmeler” başlıklı incelemeleri ACS Nano'da yayınlandı. Yazarlar, bu malzemelerin sentezi ve özelliklerine ilişkin mevcut eğilimler ve gelecekteki beklentiler hakkında değerli bilgiler sunmaktadır.

İnceleme, 9'de düzenlenen 2022. Yıllık Grafen ve Ötesi çalıştayından ilham alıyor. Ayrıca PDI'nın epitaksiyel yöntemler kullanarak yüksek kaliteli manyetik heteroyapıların büyümesine ilişkin son çalışmalarını da içeriyor. İncelemede teori, sentez ve işleme, malzeme özellikleri, malzeme entegrasyonu, cihaz çalışması ve bükülmüş 2 boyutlu heteroyapılar dahil olmak üzere çok çeşitli konular ele alınmaktadır.

İncelemede tartışılan temel konulardan bazıları kusurların ve ara katmanların modellenmesini, oluşum yollarına ve stratejik işlevlere odaklanmayı içermektedir. Makine öğreniminin sentez ve algılamadaki rolü de vurgulanmaktadır. İnceleme, çeşitli 2 boyutlu malzemelerin sentezi, işlenmesi ve karakterizasyonundaki önemli gelişmeleri vurgulamaktadır. Ek olarak, malzeme homojensizliği, çok boyutlu görüntüleme, biyoalgılama ve makine öğrenimi analizi ile kontrol edilen bu malzemelerin optik ve fonon özelliklerini araştırıyor.

Yeni nesil mantık ve bellek cihazları için 2 boyutlu yapı taşlarını kullanan karışık boyutlu heteroyapılar kavramı tanıtıldı. Yazarlar ayrıca kuantum aktarımında büküm açılı eşeklemlerin önemini araştırıyor ve 2DLM alanı için geleceğe yönelik perspektifler sağlıyor.

İncelemeye katkıda bulunan yazarlar arasında çeşitli ABD enstitülerinden ve Innsbruck Üniversitesi gibi uluslararası kurumlardan uzmanlar yer alıyor. Bu işbirliği, 2 boyutlu malzemelerin gelişimi ve uygulamalarına kapsamlı ve küresel bir bakış açısı sağlıyor.

Genel olarak Engel-Herbert ve Lopes tarafından yapılan inceleme, alanın mevcut durumuna kapsamlı bir genel bakış sağlıyor ve 2 boyutlu malzemelerin geleceği için heyecan verici beklentiler sunuyor.

Kaynak:

– Yu-Chuan Lin ve diğerleri, 2D Malzeme Teorisindeki Son Gelişmeler, Sentez, Özellikler ve Uygulamalar, ACS Nano (2023). DOI: 10.1021/acsnano.2c12759

– “Uluslararası işbirliğinden 2 boyutlu materyallere bakış” (2023, 17 Ekim) 17 Ekim 2023 tarihinde Phys.org haber sitesinden alındı.