Antarktika'da Analog Astronot Gibi Yaşamak

Kasım 2022'de Tara Sweeney, Batı Antarktika'daki Thwaites Buzulu'na bir araştırma gezisine çıktı. Ana hedefi buzulun jeolojisini ve buzun erimesini incelemek olsa da Sweeney, bir uzay kaşifi olmanın nasıl bir his olduğunu hatırlamaktan kendini alamadı. Eski bir Hava Kuvvetleri subayı ve şu an ay jeolojisi alanında doktora öğrencisi olarak Antarktika keşif gezileri ile uzay görevleri arasındaki benzerliği hissetti.

Uzay bilimciler, astronotların diğer gezegenlerde karşılaşabileceği zorlukları ve koşulları daha iyi anlamak için yıllardır Antarktika gibi ekstrem ortamlarda yaşayan insanların deneyimlerini inceliyorlar. Bu kutup keşif gezileri, uzay araştırmaları için değerli bir analog görevi görüyor ve uzun süreli görevlerin fizyolojik ve psikolojik yönlerine dair içgörüler sunuyor.

Sweeney ve ekibi, Thwaites Buzulu'nda 16 gün kaldıkları süre boyunca çadırlarda yaşadılar ve zorlu hava koşullarına göğüs gerdiler. Fırtınalar ve kar fırtınalarıyla karşı karşıya kaldılar, günlerce çadırlarında mahsur kaldılar. Hatta Sweeney, bu deneyimi bir pinpon topunun içinde olmakla karşılaştırarak kendisini bir karartmanın içinde buldu. Zorluklara rağmen kendi kıtasında yaşamadığı bir odaklanma ve heyecan duygusu hissetti.

Mayıs ayında 2023 Analog Astronot Konferansına katılmak Sweeney'e analog astronot deneyimini daha fazla keşfetmek için eşsiz bir fırsat sağladı. Konferans, Dünya üzerinde uzun vadeli uzay yolculuğunu simüle eden kişileri bir araya getirdi. Arizona çölünde kendi kendine yeten bir yaşam alanı olan Biyosfer 2'de düzenlenen etkinlik, düşman gezegenlerde yaşanabilir ortamlar yaratmanın uygulanabilirliğini anlamayı amaçlıyordu.

Sweeney'nin Thwaites Buzulu'na yaptığı yolculuk ve Analog Astronot Konferansı'na katılımı, kutup keşifleri ile uzay görevleri arasındaki bağlantıyı vurguluyor. Bu deneyimler, astronotların gelecekteki Ay, Mars ve ötesine yapılacak görevlerde karşılaşabilecekleri fiziksel ve zihinsel zorluklara dair değerli bilgiler sunuyor.

kaynaklar:

– El Paso'daki Texas Üniversitesi (Üniversite)

– Analog Astronot Konferansı (Konferans)