Hindistan'ın Zengin Güneş Araştırmaları Geleneği

Hindistan'ın güneş araştırmaları konusunda 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanan köklü bir geçmişi var. Ülkenin güneş enerjisi araştırma çabaları, 1881'de güneşin ısıtma gücünün ve dünya yüzeyi üzerindeki etkilerinin doğru kayıtlarına ihtiyaç olduğunu öne süren Hindistan Meteoroloji Departmanı'nın ilk Genel Müdürü HF Blanford tarafından başlatıldı. Pencap'ta bilimin popülerleşmesinin öncülerinden biri olan Ruchi Ram Sahni, 1885'te İkinci Meteoroloji Muhabir Yardımcısı olarak Blanford'un ekibine katıldı.

Kodaikanal Güneş Gözlemevi (KSO) 1899'da kuruldu ve güneş astronomisi için önemli bir merkez haline geldi. 1909'da İngiliz gökbilimci J Evershed, KSO'da "Evershed etkisi" olarak bilinen çığır açıcı bir keşif yaptı. KSO ayrıca 1928'de ünlü "Raman etkisi"nin keşfedilmesinde de rol oynadı; KS Krishnan, araştırma makalesinin ortak yazarlarından biriydi.

Hindistan'ın güneş enerjisi araştırma mirasının devamı olarak, 1971 yılında Bengaluru'da Hindistan Astrofizik Enstitüsü (IIA) kuruldu. Kodaikanal ve Kavalur'daki gözlemevlerini bünyesine kattı ve o zamandan beri güneş araştırmalarına önemli katkılarda bulundu. IIA, yaklaşan Hindistan gözlemevi misyonu Aditya-L1'in önemli bir bileşeni olan Görünür Hat Emisyon Koronagrafını geliştirdi.

Aditya-L1, güneşin fotosferini, renk küresini ve en dış katmanlarını gözlemleyeceği hedefine önümüzdeki yılın başlarında ulaşacak. Ancak asıl amacı, uzay havasını incelemek ve güneşten gelen koronal kütle püskürmelerinin manyetik alanda neden olduğu öngörülemeyen ani artışları izlemektir. Bu koronal kütle püskürmeleri, uydulara ve elektrik şebekelerine zarar vererek teknolojiye bağımlı medeniyetler için bir tehdit oluşturabilir.

Aditya-L1'in görevinin zamanlaması, güneş lekesi faaliyet döngüsünün 2026'da beklenen zirvesiyle örtüşüyor. NASA ve Birleşik Krallık hükümeti gibi diğer kuruluşlar da potansiyel riskleri azaltmak için uzay havasını izliyor.

Hint kozmik ışın deneyleri de uzay araştırmalarına önemli katkılarda bulunmuştur. Hindistan ve Japonya işbirliğiyle gerçekleştirilen GRAPES-3 deneyi, 2015'teki güneş fırtınasıyla ilişkilendirilen "dünyanın manyetik kalkanında geçici bir zayıflama" keşfetti. Physical Review Letters'da yayınlanan bu araştırma, fırtınanın varış zamanının doğru belirlenmesinin önemini ortaya koydu. küresel kapanma sırasında ekonomik kayıpları en aza indirecek tahmin.

Hindistan'ın güneş enerjisi araştırmalarının zengin geleneği, uzay hava durumunu izleme konusundaki artan uzmanlığıyla birleştiğinde, ülkenin bilimsel bilgiyi ilerletme ve güneş enerjisi faaliyetleriyle ilişkili potansiyel tehlikelere karşı koruma konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Kaynaklar: Arun Kumar Grover