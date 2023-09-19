Hindistan'ın Aditya-L1 Misyonu Dünyayı Çevreleyen Güneş Parçacıkları Hakkında Veri Topluyor

Hindistan'ın Aditya-L1 misyonu, Dünya'yı çevreleyen parçacıkların davranışları hakkında veri toplamaya başladı. 2 Eylül'de başlatılan misyon, uzay havasını ve bunun Dünya üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için güneş aktivitelerini incelemeyi amaçlıyor.

Uzay aracının Supra Termal ve Enerjik Parçacık Spektrometresi (STEPS) cihazı, 10 Eylül'de uzay aracı Dünya'dan yaklaşık 31,068 mil uzaktayken etkinleştirildi. STEPS, düşük ve yüksek enerjili parçacık spektrometrelerini kullanarak farklı yönlerdeki süper termal ve enerjik iyonları ve elektronları ölçen altı sensörden oluşur.

Aditya-L1, yaklaşık 1 milyon mil uzakta bulunan Dünya-Güneş Lagrange Noktası 1'e doğru ilerliyor. Uzay aracı, gezegenimizi çevreleyen parçacıkları bu uzak yörünge tüneğinden gözlemlemeye devam edecek. Toplanan veriler, bilim adamlarının güneş rüzgarı ve uzay havası olaylarının kökenini, ivmesini ve anizotropisini (yönüne bağlı olarak yoğunluk ve özelliklerdeki değişiklikler) araştırmasına yardımcı olacak.

Misyon, gemide toplam yedi bilim aracı taşıyor. Bu cihazlardan dördü Güneş'i doğrudan gözlemlemeye odaklanacak, geri kalan üçü ise gezegenler arası ortamdaki güneş dinamiğinin etkilerini incelemek için Lagrange Noktası 1'deki parçacıkları ölçecek.

Hindistan'ın önceki ay misyonu Chandrayaan-3, 23 Ağustos'ta Ay yüzeyine başarıyla indi. Misyon şu anda ay gecesinde hayatta kalmak için uyku modundayken, Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) iniş aracını ve geziciyi uyandırmayı planlıyor. Güneş, Ay'ın kraterli yüzeyinde doğar.

Aditya-L1 misyonu ve Güneş'i incelemeye odaklanmasıyla Hindistan, uzay havası anlayışını geliştirmeyi ve daha geniş bilimsel topluluğun ev sahibi yıldızımız hakkındaki bilgisine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

kaynaklar:

– Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO)

– Gizmodo