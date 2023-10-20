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Hanle Dark Sky Rezervi: Amatör Gökbilimciler İçin Bir Cennet

ByVicky Stavropoulou

Ekim 20, 2023
Hanle Dark Sky Rezervi: Amatör Gökbilimciler İçin Bir Cennet

Changthang Yaban Hayatı Koruma Alanı içinde yer alan Hanle köyü, el değmemiş karanlık gökyüzü ve kuru hava koşullarıyla ünlüdür ve bu da onu astronomik araştırmalar için ideal bir yer haline getirmektedir. Hindistan Astronomi Gözlemevi'ne ve dünyanın ikinci en yüksek optik teleskopuna ev sahipliği yapan Hanle, yakın zamanda Birliğin Ladakh bölgesi tarafından Hanle Karanlık Gökyüzü Rezervi (HDSR) olarak belirlendi.

HDSR, bölgeyi insan yapımı ışık kirliliğinden korumayı ve olağanüstü karanlığını astronomik gözlemler için korumayı amaçlıyor. Ayrıca ziyaretçilere gece gökyüzünün güzelliğini deneyimleme fırsatı sunarak turizmi de teşvik ediyor. Amatör gökbilimciler, soluk gök cisimlerini gözlemlemelerine ve ayrıntılı fotoğraflar çekmelerine olanak tanıyan son derece karanlık gökyüzü nedeniyle uzun süredir Hanle'ye ilgi duyuyorlar.

Hanle'de düzenlenen yıldız partisinin öne çıkan özelliklerinden biri, "sahte şafak" ve "burç ışığı" gibi nadir astronomik olaylara tanık olma fırsatıydı. Sahte şafak, gün doğumundan önce yalnızca en karanlık yerlerden gözlemlenebilen bir parıltıyı ifade ederken, burç ışığı güneş sistemi düzlemindeki toz tarafından saçılan soluk güneş ışığıdır.

Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep ve Mumbai dahil olmak üzere Hindistan'ın çeşitli yerlerinden katılımcıların yanı sıra yerel köylüler ve turistler, yıldız partisinin bir parçası olmak için Hanle'de toplandı. Etkinlik, HDSR'nin Bortle-1 (en karanlık) gökyüzünde görülebilen belirsiz sönük gökadaları takdir edebilen hem amatör gökbilimcilerin hem de görsel gözlemcilerin ilgisini çekti.

Yerel halkın katılımını sağlamak ve astro-turizmi teşvik etmek amacıyla Hindistan Astrofizik Enstitüsü (IIA), seçilmiş köylülere küçük teleskoplar sağladı ve onları "astronomi elçileri" olarak eğitti. Bu girişim yalnızca bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda turistlerin gece gökyüzü hakkında bilgili rehberlik ve bilgi almasını da sağlıyor.

Geleceğe bakan organizatörler, Hindistan'dan ve yurt dışından astronomi meraklılarını çekmeyi umarak HDSR Yıldız Partisini yıllık bir etkinlik haline getirmeyi planlıyor. Yerel toplulukların sürekli desteği ve IIA'nın sosyal yardım çabaları sayesinde, Hanle'nin gökleri hem yıldız gözlemcileri hem de gökbilimciler için sevilen bir destinasyon olmaya devam edecek.

kaynaklar:
– Bahsedilen kaynak makale bu yeni makaleye temel olarak kullanılmıştır.

By Vicky Stavropoulou

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