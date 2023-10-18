Hindistan Astrofizik Enstitüsü Hanle Dark Sky Reserve'de İlk Yıldız Partisine Ev Sahipliği Yapıyor

Hindistan Astrofizik Enstitüsü (IIA) yakın zamanda Ladakh'taki Hanle Dark Sky Reserve'de Yıldız Partisi adı verilen benzersiz bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlik, Hindistan'ın çeşitli yerlerinden yaklaşık 30 amatör gökbilimciyi, ışık kirliliğinden arındırılmış gece gökyüzünün güzelliğine tanık olmak ve yakalamak için bir araya getirdi.

IIA'nın Hindistan Astronomi Gözlemevi'ne ev sahipliği yapan Hanle, el değmemiş karanlık gökyüzü ve elverişli hava koşullarıyla ünlüdür ve bu da onu astronomik araştırmalar ve astrofotografi için ideal bir yer haline getirmektedir. Yaklaşık 1,073 kilometrekarelik bir alana yayılan Hanle Karanlık Gökyüzü Rezervi, Ladakh Birlik Bölgesi tarafından ışık kirliliğiyle mücadele etmek ve bölgenin karanlık gökyüzünü korumak için belirlendi.

Yıldız Partisi sırasında katılımcılar, yalnızca Hanle gibi aşırı karanlık yerlerden görülebilen gök olaylarını gözlemleme ve fotoğraflama fırsatı buldu. Bunlar arasında Sahte Şafak ve Zodyak Işığı da vardı. Yüksek rakımın, soğuk havanın ve oksijen eksikliğinin yarattığı zorluklara rağmen katılımcılar deneyimden duydukları heyecanı ve memnuniyeti dile getirdi.

Yıldız Partisi amatör gökbilimciler için bir platform sağlamanın yanı sıra yerel Astronomi Elçileri için de bir öğrenme fırsatı olarak hizmet etti. IIA tarafından eğitilen bu büyükelçiler, astro-turistlere rehberlik etmekten ve bölgede astronomi ile ilgili turizmi teşvik etmekten sorumludur. Yıldız Partisine katılmak, ülkenin önde gelen amatör gökbilimcileriyle etkileşime girerek bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağladı.

Bu açılış Yıldız Partisinin başarısı, UT Ladakh yönetimini bunu yıllık bir etkinlik haline getirmeye sevk etti. Hanle Karanlık Gökyüzü Rezervini bir turizm merkezi olarak tanıtarak astronomi meraklılarını çekmeyi ve böylece yerel köylerin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyorlar.

Genel olarak, Hanle Dark Sky Reserve'deki Yıldız Partisi, amatör gökbilimcileri bir araya getiren, astrofotografiyi teşvik eden ve yerel Astronomi Elçileri için eğitim fırsatları sunan benzersiz ve başarılı bir etkinlikti.

kaynaklar:

– Hindistan Astrofizik Enstitüsü (IIA)

– Ladakh Birlik Bölgesi