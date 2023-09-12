Yeni Tespit Edilen: Hindistan'ın Chandrayaan-3 Lander ve Rover'ı Ay'da

3 Ağustos'ta aya başarıyla inen Hindistan'ın Chandrayaan-23 misyonu, başka bir ay sondası tarafından çekilen yeni görüntülerde yakalandı. Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), 2 yılında ay yörüngesine ulaşan Chandrayaan-2019 ay misyonunun radar görüntülerini yayınladı.

Chandrayaan-3 iniş aracı şu anda aktif olmasa da, indiği ayın yakın tarafındaki iki haftalık karanlık nedeniyle güneş ışığı geri geldiğinde uyanma ihtimali var. Ancak ISRO yetkilileri, iniş aracının ve onun Pragyan adlı küçük gezicisinin tüm ana hedeflerine zaten ulaştığını doğruladı. Pragyan, iniş aracı Vikram'dan başarılı bir şekilde konuşlandı ve çevresinin fotoğraflarını çekti.

Bu, Hindistan'ın ay misyonunun uzaydan gözlemlendiği ilk sefer değil. NASA'nın Ay Yörünge Keşif Aracı halihazırda tarihi görevin yüksek çözünürlüklü görüntülerini yakaladı. Hindistan, Sovyetler Birliği, ABD ve Çin'in ardından aya başarılı bir şekilde ayak basan dördüncü ülke oldu.

Hindistan'ın misyonuna ek olarak, çok sayıda başka ülke de bölgedeki buz rezervlerini araştırmak için ayın güney kutbunu hedef alıyor. NASA, 2020'lerin sonuna kadar ay üzerinde ve çevresinde kalıcı bir insan varlığı oluşturmayı amaçlayan Artemis programının bir parçası olarak astronotları ve makineleri desteklemek için ay buzunu kullanmak üzere bölgede bir veya daha fazla üs kurmayı planlıyor.

Hindistan, Ay misyonunda başarılı olurken, son zamanlarda diğer ülkeler ve özel şirketler de Ay'a iniş girişimlerinde bulundu. Rusya'nın Luna-25 sondası geçen ay iniş girişimi sırasında düştü ve Japon uzay ajansı JAXA, önümüzdeki aylarda iniş girişiminde bulunacak olan aya iniş aracı SLIM'i fırlattı.

Genel olarak, Hindistan'ın Chandrayaan-3 misyonu, ay keşiflerinde önemli kilometre taşlarına ulaştı ve diğer ay sondaları tarafından çekilen görüntüler, ülkenin uzayda yeni sınırlara ulaşmadaki başarısını gösteriyor.

kaynaklar:

– “Hindistan'ın yeni aya iniş aracı ve gezgini az önce başka bir ay sondası tarafından tespit edildi” – Space.com

– “Hindistan'ın Chandrayaan-3 robotik ay kaşiflerinin ısıtıcıları yok” – Space.com

– “Artemis 3 serinin ilk insanlı yüzey görevi olacak” – NASA