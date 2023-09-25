Hindistan Uzay Ajansı Chandrayaan-3 Lander ve Rover'ı Uyandırmaya Çalışıyor

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'ndeki (ISRO) mühendisler, iki haftalık bir ay gecesinin ardından Chandrayaan-3 aya iniş aracını ve gezicisini uyandırmak için girişimlerde bulunuyorlar. ISRO Cuma günü yaptığı açıklamada, Vikram iniş aracı ve Pragyan gezgini ile uyanma durumlarını belirlemek için iletişim kurmaya çalıştıklarını duyurdu. Ancak pazartesi günkü girişimlerinden henüz bir sonuç çıkmadı.

Chandrayaan-3, 23 Ağustos'ta ayın güney kutbu yakınına başarılı bir şekilde indi ve Hindistan, ABD, Rusya ve Çin'den sonra aya iniş yapan dördüncü ülke oldu. İnişi takiben Pragyan gezgini iniş alanını araştırdı ve görüntüleri Dünya'ya geri gönderirken Vikram da ay regolitinin üst katmanının sıcaklığının ölçülmesi ve ay tozunun kimyasal bileşiminin analiz edilmesi de dahil olmak üzere bilimsel deneyler yürüttü. Ay tozundaki kükürtün varlığı, geçmişteki volkanik faaliyetler hakkında fikir verebilir.

Pragyan gezgini 2 Eylül'de uyku moduna alındı ​​ve Vikram iniş aracı da iki gün sonra aynı şeyi yaptı. Görev birincil hedeflerini tamamlamış olsa da ISRO, iniş aracının ve gezicinin ay gecesinde hayatta kalacağından umutlu.

Chandrayaan-3, Hindistan'ın aya inmeye yönelik ikinci girişimi. Önceki görev Chandrayaan-2, bir yazılım arızası nedeniyle 2019 yılında bir çökme yaşadı. Ancak Chandrayaan-2 yörünge aracı hala çalışır durumda ve ay yörüngesinden ayı incelemeye devam ediyor.

Vikram iniş aracı ve Pragyan gezici ile bağlantı kurma çabaları devam edecek ancak başarı şansı her geçen saat azalıyor. ISRO, ayın güney kutbunun gizemlerini keşfetmeye ve açığa çıkarmaya kararlı olmaya devam ediyor.

kaynaklar:

– Uzay.com