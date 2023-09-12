Hindistan'ın Aditya-L1 Uzay Aracı İlk Fotoğraflarını Paylaştı

Hindistan'ın uzay ajansı Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (Isro), güneş gözlem misyonundan ilk fotoğrafları yayınladı. Görüntüler, şu anda Güneş'e doğru yol alan Aditya-L1 uzay aracına monte edilen bir kamera tarafından çekildi. Isro, gezegenimiz Dünya ve Ay'ı tek karede sergileyen büyüleyici fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Adını Hintçe Güneş sözcüğünden alan Aditya-L1 uzay aracı, Hindistan'ın ilk uzay tabanlı güneş sondasıdır. Bu ilk görüntüler uydunun neler yakalayabildiğine dair bir fikir veriyor. Fotoğraflardan biri, Dünya'nın uzayın arka planında muhteşem göründüğünü, Ay'ın ise uzakta sadece bir nokta olduğunu gösteriyor. İkinci görüntü, Aditya-L1 uzay aracının yedi bilimsel enstrümanından ikisini içeren bir "selfie"sidir.

2 Eylül'de fırlatılan Aditya-L1 şu anda Dünya'dan 932,000 mil uzakta, Dünya-Güneş mesafesinin yaklaşık %1'ini oluşturuyor. Uzay aracının havada asılı kalmasına olanak tanıyan, Güneş ile Dünya'nın çekim kuvvetleri arasındaki tatlı nokta olan Lagrange noktası 1'e (L1) doğru yöneliyor. Aditya-L1 bu L1 noktasına ulaştığında, Güneş'in etrafında Dünya ile aynı hızda dönebilecek ve operasyon için minimum yakıt gerektirecektir.

Bu stratejik konumdan yola çıkarak uzay aracı, bilim adamlarının güneş patlamaları ve koronal kütle püskürmeleri gibi güneş aktivitelerini incelemelerine yardımcı olmak için kapsamlı araştırmalar yürütecek. Bu olaylar Dünya üzerinde güzel kutup ışıklarının oluşmasına neden olurken, uydular gibi kritik altyapılar için de risk oluşturabilir. Aditya-L1 aynı zamanda Güneş'in 2 milyon Fahrenheit dereceye kadar sıcaklıklara ulaşan gizemli süper sıcak dış atmosferi olan "koronal ısınma problemini" de araştıracak.

Başarılı olması halinde Hindistan, Güneş'i aktif olarak inceleyen seçkin ülkeler grubuna katılacak. Aditya-L1 misyonu, güneş olaylarını anlamamızı ilerletecek ve devam eden bilimsel çalışmalara katkıda bulunacaktır. Bu ilk fotoğraflar, en yakın yıldızımızın sırlarını açığa çıkarma yolculuğuna devam eden uzay aracının toplayacağı paha biçilmez verilerin heyecan verici bir ön izlemesi olarak hizmet ediyor.

kaynaklar: Isro, BBC, Avrupa Uzay Ajansı