Hintli Astrofizikçi Evrendeki Ağır Elementlerin Gizemini Çözmeye Yardımcı Oluyor

Sheffield Üniversitesi'nden Hint asıllı astrofizikçi Profesör Vik Dhillon'un da aralarında bulunduğu bilim insanlarından oluşan bir ekip, evrendeki en ağır kimyasal elementlerin nasıl oluştuğunu anlama konusunda önemli ilerleme kaydetti. Bu çığır açıcı gelişme, ULTRACAM olarak bilinen üst düzey bir kameranın yardımıyla gerçekleştirildi.

Profesör Dhillon'un Fizik ve Astronomi Bölümü'ndeki ekibiyle birlikte geliştirdiği ULTRACAM, kilonova patlamasını tetikleyen gama ışını patlamasının yerini kesin olarak belirleyen ilk cihazdır. Kilonovalar iki yoğun nötron yıldızının birleşmesinin sonucudur ve bu patlamalar periyodik tablodaki altın, platin ve uranyum dahil en ağır elementlerin üretilmesinden sorumludur.

ULTRACAM, gama ışını patlamasının yerini tespit ederek kilonovanın tespit edilmesinde ve gözlemlenmesinde çok önemli bir rol oynadı. Bu bulgu yalnızca evrendeki ağır elementlerin yaratılışına dair anlayışımızı geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yakında çıkacak olan James Webb Uzay Teleskobu (JWST) gibi diğer teleskoplarla takip gözlemlerini de kolaylaştırıyor.

Prestijli 'Nature' dergisinde yayınlanan araştırma bulguları, kilonovanın yaydığı ve patlama sırasında üretilen ağır elementlerin varlığına işaret eden kırmızı ışığı ortaya çıkardı. JWST ile yapılan gözlemler, Dünya'daki yaşamı desteklemek için hayati önem taşıyan tellür gibi elementlerin varlığını da doğruladı.

Sheffield Üniversitesi'ndeki araştırmaya katılan diğer bilim insanı Dr. Stuart Littlefair, birleşen kompakt nesnelerden gelen zayıf optik ışığın yakalanmasında ULTRACAM'ın önemini vurguladı. Ek olarak, ULTRACAM'in aynı anda birden fazla dalga boyunda görüntü yakalama yeteneğinin de altını çizerek olayın benzersizliğini ortaya koydu.

İki nötron yıldızının birleşerek kilonova patlamasına yol açması nadir görülen ve geçici bir olaydır, bu da onu tespit etmeyi ve incelemeyi zorlaştırır. Bu keşiften önce yalnızca bir başka doğrulanmış kilonova gözlemlenmişti. Kilonovaları anlamak hayati önem taşıyor çünkü bu patlamalar doğadaki en ağır elementlerin doğduğu yer olduğuna inanılan nötron açısından zengin ortamlarda meydana geliyor.

Çığır açan araştırma, kilonovanın Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi'nin 3.5 metrelik Yeni Teknoloji Teleskobu'nda bulunan ULTRACAM kullanılarak çekilen ilk optik görüntüleri ile ortaya çıktı.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Soru: Kilonova nedir?

C: Kilonova, iki yoğun nötron yıldızının birleşmesiyle meydana gelen bir patlamadır.

Soru: Bir kilonovada üretilen en ağır elementler nelerdir?

C: Bir kilonovada üretilen en ağır elementler arasında altın, platin ve uranyum bulunur.

S: ULTRACAM araştırmaya nasıl katkı sağlıyor?

C: ULTRACAM, kilonova patlamasını tetikleyen gama ışını patlamasının yerini tespit ederek ve birleşen nesnelerin yaydığı zayıf optik ışığı yakalayarak hayati bir rol oynuyor.

S: Kilonovalar neden önemlidir?

C: Kilonovaları incelemek çok önemlidir çünkü bu patlamaların nötron açısından zengin ortamlarının, doğada bulunan en ağır elementlerin oluştuğu yer olduğuna inanılmaktadır.

S: James Webb Uzay Teleskobu ile yapılan gözlemler neyi doğruladı?

C: JWST ile yapılan gözlemler, Dünya'daki yaşamı desteklemek için önemli olan tellür de dahil olmak üzere ağır elementlerin varlığını doğruladı.

kaynaklar: