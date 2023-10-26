Yeni Araştırmalar, Batı Antarktika Buz Tabakasının Hızlandırılmış Erimesinin Deniz Seviyesinde Artan Yükselişe Yol Açacağını Gösteriyor

Okyanus Kaynaklı Erimenin Kıyı Toplulukları Üzerindeki Etkisini Anlamak

Britanya Antarktika Araştırması'ndaki araştırmacılar tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, Batı Antarktika buz tabakasının geleceği hakkında endişe verici bulguları ortaya koyuyor. Karbon emisyonlarını azaltma çabalarımıza bakılmaksızın, ısınan Güney Okyanusu'nun buz tabakasını eritme hızı 21. yüzyıl boyunca önemli ölçüde artacak ve bu da deniz seviyelerinde önemli bir artışa yol açacak. Bunun dünya çapındaki kıyı toplulukları için ciddi etkileri vardır.

Batı Antarktika buz tabakası, birbirine bağlı buzullardan oluşan geniş bir kara tabanlı buz alanıdır. Dengeleyici bir güç görevi gören kıyı buz sahanlıkları bu buzulların bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur. Ancak ısınan okyanuslar bu buz raflarının alttan erimesine neden oluyor. Buz raflarının incelmesi ve erimesi, buzullardaki tatlı suyun okyanusa boşaltılmasını tetikleyerek deniz seviyelerinin artmasına neden oluyor.

Çalışma, buz tabakasının istikrarsızlaşmasının onlarca yıldır farkedildiği hassas Amundsen Denizi bölgesine odaklandı. Önceki bulgular, bu bölgedeki okyanusların ısınmasından iklim değişikliğinin sorumlu olduğunu öne sürüyordu. Önümüzdeki 80 yıl boyunca bölgedeki buz tabakasının erime boyutunu belirlemek için araştırmacılar bölgesel bir okyanus modeli kullandılar ve çeşitli senaryoları simüle ettiler.

Sonuçlar en azından endişe verici. Emisyon azaltım gidişatından bağımsız olarak, tüm simülasyonlar yüzyıl boyunca okyanus ısınmasında ve buz tabakasının erimesinde hızlı bir artış öngörüyordu. Küresel ısınmanın Paris Anlaşması'nda belirtildiği gibi 1.5°C ile sınırlı olduğunu varsayan en iyimser senaryo bile, tarihsel erime ve ısınma hızının üç kat artacağını öngörüyor.

Rahatsız edici bir şekilde, senaryolar arasındaki sonuçlar arasındaki fark 2045 yılına kadar minimum düzeydedir. Bu, önümüzdeki yıllarda fosil yakıt kullanımını azaltmak için atılacak adımların yakın vadede okyanus ısınması ve buz tabakalarının erimesi üzerinde önemsiz bir etkiye sahip olacağı anlamına gelmektedir. Her ne kadar en kötü senaryo erimenin daha belirgin olacağını öngörse de, uzmanlar bunu gelecekteki fosil yakıt yakımının gerçekçi olmayan bir temsili olarak görüyor.

Araştırma bulguları, fosil yakıtların kullanımını azaltmaya yönelik uluslararası çabalara rağmen, Amundsen Denizi'ndeki hızlı okyanus ısınmasının en az 2100 yılına kadar kaçınılmaz olduğu gerçeğini güçlendiriyor. Bu hızlı erime, derin okyanus katmanlarından daha sıcak suyu kıyı boyunca daha sığ buz raflarına taşıyan, güçlendirilmiş okyanus akıntılarına bağlanabilir. İncelen buz raflarının uydu ölçümlerinde de benzer mekanizmalar gözlemlendi.

Buz rafları erimeye devam ettikçe deniz seviyesindeki artış ciddi bir endişe kaynağı haline geliyor. Ancak Antarktika buzullarının akışı ve buz tabakasında kar birikme oranı (bu çalışmanın parçası olmayan faktörler) dikkate alınmadan kesin artışın belirlenmesi zordur. Ancak araştırmacılar, bölgedeki buz tabakasının erimesinin artmasının şüphesiz deniz seviyesindeki yükselişi hızlandıracağını ileri sürüyor.

Batı Antarktika buz tabakası, yılda yaklaşık 80 milyar ton buz kaybederek halihazırda küresel deniz seviyesinin yükselmesine önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Bu buz tabakasındaki toplam potansiyel deniz seviyesi yükselişinin 5 metre kadar yüksek olduğu tahmin edilirken, erimenin kesin miktarı ve hızı belirsizliğini koruyor. Dünya çapındaki bilim insanları bu hususları anlamak ve tahmin etmek için aktif olarak çalışıyorlar.

Bu endişe verici bulgular karşısında, iklim değişikliğinden kaynaklanan bazı sonuçların kaçınılmaz olduğunu kabul etmek büyük önem taşıyor. Atmosfer bilimcisi Kate Marvel, iklim değişikliğiyle mücadelede umuttan ziyade cesaretin gerekli olduğunu vurguluyor. Bu cesaret, uzun vadeli planlama ve uyum stratejilerini gerektirir. Yakın gelecek kasvetli görünse de simülasyonlar 2100'ün ötesinde daha fazla değişikliğin ve potansiyel olarak önlenebilir deniz seviyesindeki yükselişin beklenebileceğini gösteriyor. Bu durum, uygun önlemlerin alınması halinde kıyı kentlerinin korunması konusunda umut sunuyor.

FAQ

S: Batı Antarktika buz tabakası nedir?

C: Batı Antarktika buz tabakası, birbirine bağlı buzullardan oluşan, dünyadaki en büyük kara kökenli buz birikimidir.

Soru: Buz tabakasının erimesine ne sebep olur?

C: Buz rafının erimesi öncelikle okyanusun ısınması nedeniyle meydana geliyor ve bu da buz raflarını alttan aşındırıyor.

Soru: Buz tabakasının erimesi deniz seviyelerini nasıl etkiler?

C: Buz rafları eridikçe serbest bıraktıkları tatlı su, okyanustaki su hacmini artırarak deniz seviyelerinin yükselmesine neden olur.

Soru: Amundsen Denizi bölgesinin önemi nedir?

C: Amundsen Denizi, Batı Antarktika buz tabakasının en savunmasız bölgesi olarak kabul ediliyor ve ciddi buz rafı incelmesi ve buzul hızlanması yaşanıyor.

Soru: Deniz seviyesindeki yükseliş tersine çevrilebilir mi?

C: Çalışma, deniz seviyesindeki ani yükselişin kaçınılmaz olduğunu, ancak emisyonları azaltmaya ve uyum önlemlerini uygulamaya yönelik uzun vadeli çabaların gelecekteki deniz seviyesi yükselişini hafifletmeye ve yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.