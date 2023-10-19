Artan C Vitamini Kivideki Bakır Toksisitesini Azaltabilir

Çin Bilimler Akademisi'nin Wuhan Botanik Bahçesi'nden araştırmacılar, C vitamini olarak da bilinen askorbik asit seviyelerinin artmasının, kivide bakır toleransını artırabildiğini ve bakır toksisitesini azaltabildiğini keşfettiler. Bu bulgu önemlidir çünkü bakır bazlı gübreler ve pestisitler Pseudomonas syringae pv.'nin neden olduğu ciddi salgınla mücadelede yaygın olarak kullanılmaktadır. Kivi yetiştiriciliğinde Actinidiae (Psa) Ancak kivide artan bakır birikimi gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadır.

Tehlikeli Maddeler Dergisi'nde yayınlanan çalışma, dünya çapında 108 farklı çeşitten 27 kivi örneğinin bakır içeriğini değerlendirdi. Araştırmacılar, kırmızı veya sarı etli kivilerin bakır içeriğinin yeşil etli olanlara göre önemli ölçüde daha yüksek olduğunu buldu. Ayrıca meyve eti ve çekirdeklerindeki bakır konsantrasyonunun meyve kabuğu ve çekirdeklerine göre daha düşük olduğu görülmüştür.

Yüksek bakır seviyeleri kivi bitkilerinde gözle görülür hasara neden oldu. Ancak kivi bitkileri ilave askorbik asitle beslendiğinde zararın azaldığı görüldü. Ayrıca araştırmacılar, bakır uygulamasının kivi yapraklarındaki askorbik asit içeriğini arttırdığını ve askorbik asit biyosentezinde yer alan anahtar genleri yukarı doğru düzenlediğini keşfettiler.

Bu bulguları doğrulamak için araştırmacılar, transgenik kivide GDP-L-galaktoz fosforilaz3 (GGP3) genini aşırı eksprese etti ve bu da yabani tipe kıyasla askorbik asit içeriğinde önemli bir artışa yol açtı. Daha yüksek askorbik asit içeriğine sahip transgenik kivi soyları, bakır toksisitesinde azalma, fotosentezde iyileşme, aşırı reaktif oksijen türlerinin temizlenmesi ve stresle ilişkili genlerin ekspresyonunda değişiklik gösterdi.

Bu araştırma, askorbik asidin kivideki bakır toksisitesini azaltmada çok önemli bir rol oynadığını göstermektedir. İlgili mekanizmaların anlaşılmasıyla bakır toleransını artıracak ve kivi yetiştiriciliğinde daha iyi gıda güvenliği sağlayacak stratejiler geliştirmek mümkün olabilir.

Kaynak:

Xiaoying Liu ve diğerleri, AcGGP3'ün aşırı ekspresyonuyla artan askorbik asit sentezi, kivide bakır toksisitesini iyileştirir, Tehlikeli Malzemeler Dergisi (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393