İlkbaharda Soğan Ekimi: Geç Olmak Hiç Olmamasından Daha İyi

İlkbaharda çiçek açan soğanlarınızı henüz dikmediyseniz endişelenmeyin. Geç olması hiç olmamasından iyidir, değil mi? Her ne kadar onları bir ay önce dikmek daha iyi olsa da, onları toprağa dikmek ve gelecek baharda güzel çiçeklerin tadını çıkarmak için hala zaman var.

Laleler ve diğer baharda çiçek açan soğanlar bir süredir satışta. Muhtemelen bahçe mağazalarında ve hırdavatçılarda raflarda yığılmış kutular görmüşsünüzdür. Ancak henüz kendinizinkini satın almadıysanız veya dikmediyseniz, şimdi bunu yapmanın tam zamanı.

Geçen baharda Hollanda'da hasat edildikten sonra bu soğanlar, dikkatle kontrol edilen sıcaklık ve nem koşulları altında saklandı. Sıcak bir mağazadaki rafların onları saklamak için en iyi yer olmadığını unutmamak önemlidir. Ancak mağazalar yakında Cadılar Bayramı ve Noel ürünlerine yer açacağından orada uzun süre kalmayacaklar.

Peki hala ekilmemiş ampulleriniz varsa ne yapmalısınız? Daha fazla gecikmeden mümkün olan en kısa sürede bunları ekin. İlkbaharda çiçek açan soğanların düzgün bir şekilde gelişebilmesi için bir soğuk uyku döneminden geçmesi gerekir. Bunları şimdi ekerek onlara köklerini kurma ve bahar büyüme döngüsüne hazırlanma fırsatı vermiş olursunuz.

Bahçenizde iyi drenajlı bir yer seçtiğinizden emin olun. Çoğu ampul güneşli bir noktayı tercih eder, ancak bazı çeşitler kısmi gölgeyi tolere edebilir. Genellikle ampulün yüksekliğinin üç katı olan uygun derinliğe kadar delikler kazın ve bunları paket talimatlarına göre aralıklarla yerleştirin.

Ekilen soğanları iyice sulayın ve aşırı sıcaklık dalgalanmalarından korumak için bir malç tabakası ekleyin. Daha sonra bahar gelene kadar sabırla bekleyin; çabalarınız canlı çiçekler ve güzel bir bahçeyle ödüllendirilecek.

kaynaklar:

– Kaynak makale: “Geç olması hiç olmamasından iyidir, ama bir ay önce daha iyi olurdu” yazan Bilinmeyen

– Ek bilgiler: Bahçecilik web siteleri ve bitki bakımı kılavuzları