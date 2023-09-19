Soyu Tükenmiş Tazmanya Kaplanından Elde Edilen RNA, Neslinin Yok Edilmesi Araştırmalarındaki Çabaları Artırıyor

Bilim insanları, 1891'den bu yana Stockholm'deki bir müzede saklanan, tilasin olarak da bilinen Tazmanya kaplanından RNA elde etti. Antik hayvanlardan ve bitkilerden DNA ekstraksiyonu daha önce yapılmış olsa da, RNA ilk kez başarılı bir şekilde elde edildi. Nesli tükenmekte olan bir türden kurtarıldı. RNA, DNA gibi, tüm canlı hücrelerde bulunan biyomoleküler bir moleküldür ve genetik bilginin taşınmasından ve proteinlerin sentezlenmesinden sorumludur. Eski RNA'yı çıkarma, sıralama ve analiz etme yeteneği, soyu tükenmiş türlerin yeniden canlandırılmasına ve geçmişteki viral salgınların anlaşılmasına potansiyel olarak yardımcı olabilir.

Tazmanya kaplanı, bir zamanlar Avustralya kıtasında ve komşu adalarda dolaşan bir yırtıcı hayvandı. İnsanların Avustralya'ya gelişi türlerin yok olmasına neden oldu ve 18. yüzyılda Avrupalı ​​sömürgeciler onların yok olmasına daha da katkıda bulundu. Tazmanya kaplanının ölümüne ilişkin çalışma, insan kaynaklı yok oluşun en iyi belgelenmiş vakalarından biri olarak kabul ediliyor.

Kurtarılan RNA, Tazmanya kaplanının nesli tükenmeden önceki biyolojisine ve metabolik düzenlemesine dair bilgiler sağlıyor. Soyu tükenmiş türlerin gen tamamlayıcılarını ve gen aktivitesini anlamak, onları yeniden yaratmada çok önemlidir. Soyu tükenmiş türlerin yaşayan akrabalar üzerinde gen düzenlemesi kullanılarak yeniden diriltilmesi olasılığı hâlâ şüpheli olsa da, soyu tükenmiş bu hayvanların biyolojisi üzerine daha fazla araştırma yapılması teşvik ediliyor.

Tazmanya kaplanının kalıntılarından RNA'nın elde edilmesi bilim adamlarını şaşırttı çünkü RNA'nın genellikle DNA'dan daha az stabil olduğu ve kısa bir ömre sahip olduğu düşünülüyordu. İsveç Doğa Tarihi Müzesi'ndeki kalıntıların deri, kaslar ve kemiklerin korunduğu kurumuş durumu, muhtemelen RNA'nın korunmasına katkıda bulunmuştur.

Bu araştırma, nesli tükenme alanında yeni olasılıklar açıyor ve nesli tükenen türlerin biyolojisine ışık tutuyor. Soyu tükenmiş bir türün yeniden yaratılması karmaşık bir görev olmaya devam ederken, bunların genetik yapısını ve biyolojik süreçlerini anlamak, koruma çabaları ve geçmişteki yok oluşlardan ders alma açısından çok önemlidir.

kaynaklar:

– “Soyu tükenmiş Tazmanya kaplanından RNA elde edildi” – Reuters

– “RNA nedir?” – Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü

– “DNA nedir?” – Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü