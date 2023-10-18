2020 Yılında Yangınların Pantanal Üzerindeki Yıkıcı Etkisi

En büyük tropikal tatlı su sulak alanı ve kritik bir biyolojik çeşitlilik sıcak noktası olarak kabul edilen Pantanal, 2020 yılında şiddetli yangınlarla karşılaştı. Yangınlar, biyomun Brezilya kısmının yaklaşık %30'unu, yani 44,998 kilometrekarelik bir alanı yok etti. Bu, 14,307 km² ila 36,017 km² arasında değişen önceki tahminleri aşıyor.

Brezilya'daki Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü'ndeki (INPE) araştırmacılar, yanan alanların boyutunu doğru bir şekilde tahmin etmek için Avrupa Uzay Ajansı'nın SENTINEL-2 uydusundan alınan uydu görüntülerinden yararlandı. Bu yaklaşım, Pantanal'ın diğer uydu tabanlı modellerini çok geride bırakarak %96'lık kayda değer bir doğruluk elde etti. Çalışmanın bulguları, biyokütle yakımıyla ilişkili eser gazlar ve aerosollerin tahminlerinin iyileştirilmesine yardımcı olacak.

Pantanal gibi iklime duyarlı bölgelerde yangının ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisini değerlendirmek, özellikle de bu yılki El Niño'nun yol açtığı kuraklığın potansiyel olarak yoğunlaşması göz önüne alındığında çok önemlidir. Pantanal'ın kuzey kısmı ve Yukarı Paraguay Havzası'ndaki bitişik alanlar daha kuru ve yangına daha duyarlı hale gelebilir.

Çalışma, SENTINEL-2 gemisindeki Multispektral Enstrüman (MSI) tarafından sağlanan uydu görüntülerinin, yanık alanlar hakkında ayrıntılı bilgi sunan 20 metrelik üstün uzaysal çözünürlüğü ve 5 günlük zamansal çözünürlüğü de dahil olmak üzere güçlü yönlerini vurgulamaktadır.

2020 Pantanal yangın krizinin temel nedeni aşırı kuraklıktı ve bu hava olaylarının biyom ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkisini anlamak, yangın yönetimi ve hafifletme programları için çok önemlidir. Bu bilgi, çevre kuruluşlarına ve itfaiyecilere, yangınlarla mücadele veya kontrol altına almaya yönelik öncelikli alanları ve eylemleri belirlemede yardımcı olabilir.

Pantanal'daki yangınların sonuçları önemliydi. Bölgede genellikle yağışlı mevsimde yüksek su seviyeleri yaşanıyor ancak 2019'daki uzun süreli kuraklık ve ardından 2020'deki kötüleşen koşullar, su yüzey alanında ortalamaya kıyasla %34'lük bir azalmaya neden oldu. Toplam yanan alan, uzun vadeli ortalamadan %200 daha fazlaydı; kayıtlı tarihte ilk kez %35'i yandı.

Yangınların ekolojik etkisi, özellikle Amerika'daki en büyük kedi türü olan jaguar popülasyonu için yıkıcıydı. Yangınlar tahmini jaguar popülasyonunun %45'ini yok etti; yaşam alanlarının %79'unu ve korunan alanların %54'ünü etkiledi. Yangınlarda yaklaşık 16 milyon küçük hayvanın ve 944,000 büyük hayvanın telef olduğu tahmin ediliyor.

Etkilenen alanların onarılmasının ekonomik maliyetinin 123 milyon ABD doları olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca Mato Grosso ve Mato Grosso do Sul eyaletlerinde solunum sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısında da artış olması, yangınların insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini daha da ortaya çıkardı.

Çalışma, Pantanal ve diğer hassas bölgelerde daha iyi yangın yönetimi ve çevre korumasına olanak tanıyacak şekilde veri doğruluğunu iyileştirmek ve daha kesin tahminler oluşturmak için devam eden çabalara duyulan ihtiyacın altını çiziyor.