Kedi Mırlaması: Otopilot Mekanizmasının Açıklaması

Araştırmacılar bir kedinin mırıltısının ardındaki sırrı keşfettiler. Bu ayırt edici sesin, kedilerin ses tellerindeki "mırıldama yastıkları" olarak bilinen yumuşak yastıkçıklar tarafından üretildiği ortaya çıktı. Bu pedler ses tellerinin yoğunluğunu artırarak daha yavaş titreşmelerine neden olur ve sonuçta kedi sahiplerine keyif veren düşük perdeli bir gürleme ortaya çıkar.

Daha önce bilim insanları, kedilerin daha kısa ses tellerine sahip olmalarına rağmen daha büyük hayvanların çıkardığı düşük frekanslı sesleri nasıl çıkarabildiklerine şaşırmışlardı. Bununla birlikte, ses bilimcisi Christian Herbst liderliğindeki uluslararası bir ekip tarafından yürütülen araştırma, mırlamanın, beyin bir başlangıç ​​sinyali gönderdikten sonra otomatik olarak devam eden pasif bir aerodinamik davranış olabileceğini öne sürüyor ve aktif kas kasılmalarının mırlamaya neden olduğu inancını çürütüyor.

Mırlamayla ilişkili ses teli titreşimleri, insanlardaki "vokal kızarma" kaydına benzer, uzun kapalı bölüme sahip özel bir ses modunu içerir. Vokal kızarması, ses tellerinin çok düşük bir frekansta titreşmesiyle üretilen, alçak perdeli, gürültülü bir ses ile karakterize edilir. Kedilerdeki mırlama pedleri, daha kısa ses tellerine rağmen mırıldamalarını sağlamak için benzer şekilde çalışır.

Ses tellerinin bağ dokularında bulunan kolajen ve elastin lifleri, tıpkı kükreyen kedilerde olduğu gibi, kedi seslerinin yüksek frekanslarını bastırır. Çapı 4 milimetreye kadar çıkabilen bu yapılar daha önce evcil kedilerde keşfedilmişti ancak mırlamayla ilişkisi araştırılmamıştı.

Bir deneyde araştırmacılar, ölen evcil kedilerin gırtlaklarını çıkardılar ve içinden sıcak, nemli hava geçirirken ses tellerini birbirine bastırdılar. Şaşırtıcı bir şekilde, sekiz gırtlağın tümü, herhangi bir kas kasılması veya sinirsel girdi olmadan mırlama sesi üretti; bu da kas kasılmasının mırlama için gerekli olmadığını kanıtladı.

Kedilerin mırlamasının kesin nedeni hala bir sır olarak kalsa da, bazı teoriler mırlamanın memnuniyet göstergesi olduğunu ve insanlarla etkileşimi teşvik ettiğini öne sürüyor. Araştırmalar ayrıca mırlamanın iyileştirici özelliklere sahip olabileceğini de öne sürüyor.

Mırıldamanın yeni keşfedilen anlayışı, bir kedinin sağlığı ve refahında mırıltının rolüne dair yeni anlayışlara yol açabilir. Ayrıca kediler için sakinleştirici cihazlar veya hem kedilerde hem de insanlarda ağrı ve kaygıya yönelik yeni tedaviler gibi mırıltı sesini taklit eden teknolojilerin geliştirilmesinin önünü açabilir.

Kaynak: Güncel Biyoloji