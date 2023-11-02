Uzaydan Kent Işıklarının Güzelliği

Astronot Jasmin Moghbeli, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) Dünya'nın üzerinde yükseklerde süzülürken, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusundaki nefes kesen şehir ışıklarına hayran kaldı. Maine'in 262 mil yukarısındaki görüş noktasından, Long Island, New York; Filedelfiya, Pensilvanya; ve Washington, DC

Fotoğraf büyüleyici bir manzara yakalıyor: İnsan uygarlığının genişleyen, aydınlatılmış ağının uzaydan görünüşü. İnsanlığın kaydettiği inanılmaz ilerlemelerin ve dünyamızın güzelliğinin ve birbirine bağlılığının bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor.

Her 90 dakikada bir gezegenin etrafında dönen ISS, 16 saatlik bir süre içinde Dünya'nın dikkate değer 24 yörüngesini deneyimliyor. Bu, gemideki astronotların bu zaman diliminde 16 gün doğumu ve gün batımına tanık olduğu anlamına gelir. Gece ve gündüz döngülerinin böylesine hızlı bir şekilde birbirini takip etmesi, uzayın karanlığı ile şehirlerimizden yayılan canlı ışıklar arasındaki çarpıcı karşıtlığı gözler önüne seriyor.

Uzaya hayransanız ve ISS'ye kendiniz bir göz atmak istiyorsanız, ISS'nin şu anda nerede bulunduğu ve bölgenizden ne zaman geçeceği hakkında bilgi bulabileceğiniz Spot the Station web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu insan yapımı harikanın gece gökyüzünde dolaşmasına, varlığıyla dünyanın farklı köşelerinden insanları birbirine bağlamasına tanık olmak inanılmaz bir deneyim.

Astronot Jasmin Moghbeli'nin yakaladığı görüntü bize insan başarısının gücünü ve uygarlığımızın Dünya üzerinde nasıl ışıktan bir doku ördüğünü hatırlatıyor. Bu, yaratıcılığımızın, ilerlememizin ve sınırları keşfetme ve zorlama konusundaki sınırsız yeteneğimizin bir kanıtıdır.

Dolayısıyla bir dahaki sefere kendinizi gece gökyüzüne bakarken bulduğunuzda, uzaydan parlak bir şekilde parlayan şehir ışıklarının güzelliğini, insan zekasının ve dünyamızın harikalarının bir kanıtı olan güzelliğini takdir etmek için bir dakikanızı ayırın.

SSS

1. Fotoğraf çekildiğinde Uluslararası Uzay İstasyonu Dünya'dan ne kadar yukarıdaydı?

Astronot Jasmin Moghbeli, fotoğrafı Maine'in 262 mil yukarısından yakaladı.

2. Uluslararası Uzay İstasyonu 24 saatte kaç yörüngede dönüyor?

ISS, 16 saatlik bir süre içinde Dünya'nın 24 yörüngesini tamamlar.

3. Bulunduğum bölgeden Uluslararası Uzay İstasyonunu görebilir miyim?

Evet, Spot the Station web sitesini ziyaret ederek ISS'nin konumunu takip edebilir ve bölgenizde ne zaman görüneceğini öğrenebilirsiniz.

4. Resim neyi simgeliyor?

Görüntü, insanın başarısını, ilerlemesini ve uzaydan görülen şehir ışıkları ağı aracılığıyla dünyamızın birbirine bağlılığını simgeliyor.