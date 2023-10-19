Araştırmacılar Kompleman Reseptör Aktivasyonu ve Sinyallemesinin Moleküler Mekanizmasını Keşfediyor

Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nden (IIT) Kanpur'dan araştırmacılar, kompleman reseptör aktivasyonu ve sinyallemesinin moleküler mekanizmasını anlamada önemli bir atılım gerçekleştirdi. Biyolojik Bilimler ve Biyomühendislik Bölümü'nden Profesör Arun K Shukla liderliğindeki ekip, anafilatoksin reseptörlerinin nasıl çalıştığına dair önemli bilgiler ortaya çıkardı; bu, çeşitli inflamatuar bozukluklarda ilaç keşfi için gelecekteki etkileri olabilir.

Çalışma, bağışıklık tepkimizin önemli bir parçası olan kompleman sistemine ve bu sistemin C3a ve C5a gibi anafilatoksinlere bağımlılığına odaklandı. Bu anafilatoksinler, C3aR ve C5aR1 olarak bilinen spesifik reseptörlerle etkileşime giriyor ve ekip, bu reseptörlerin hedeflerini nasıl tanıdığını, etkinleştirdiğini ve sinyalleri nasıl kontrol ettiğini daha iyi anlamaya çalıştı.

Araştırma, anafilatoksin reseptörlerinin işleyişine ışık tutmanın yanı sıra, C5a'nın neden olduğu inflamatuar yanıtı azaltan doğal bir mekanizmayı da ortaya çıkardı. Bu mekanizma C5a molekülünün belirli bir kısmının çıkarılmasını içerir. Ayrıca çalışma, C3aR'yi seçici olarak aktive eden bir peptid tanımladı ve bu da reseptörlerin çeşitli bileşiklere farklı tepkiler verebildiğini gösterdi.

Ekibin bulguları, artrit, astım ve sepsis dahil olmak üzere bir dizi insan hastalığı durumunun tedavisinde yeni ilaç keşfine ışık tutma potansiyeline sahip. Bilim insanları, anafilatoksin reseptörlerinin nasıl çalıştığını daha net anlayarak, bağışıklık tepkisini modüle edecek ve iltihabı hafifletecek hedefe yönelik tedaviler geliştirebilirler.

Araştırma uluslararası bilimsel dergi Cell'de yayınlandı. Ekip, Prof Shukla'nın yanı sıra IIT Kanpur'un Biyolojik Bilimler ve Biyomühendislik Bölümü, Güney Kaliforniya Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü ve Moleküler ve Hesaplamalı Biyoloji Bölümü'nden araştırmacılardan oluşuyordu.