Şehir hayatı

Yeni Teknolojileri ve Yapay Zekanın Gücünü Ortaya Çıkarıyoruz

Bilim

IIAS Araştırmacısı Kellie Gerardi Galaktik 05 Araştırma Uzay Uçuşuna Katılacak

ByGabriel Bota

Ekim 20, 2023
IIAS Araştırmacısı Kellie Gerardi Galaktik 05 Araştırma Uzay Uçuşuna Katılacak

Uluslararası Uzay Bilimleri Enstitüsü (IIAS), biyoastronotik araştırmacısı ve yük taşıma uzmanı Kellie Gerardi'nin, Virgin Galactic ile yakında gerçekleştirilecek 'Galaktik 05' araştırma uzay uçuşunda Enstitü'yü temsil edeceğini duyurdu.

2 Kasım 2023'te açılması planlanan 'Galactic 05', Virgin Galactic'in bu yılki altıncı uzay uçuşu olacak. Misyon, uzay gemisinin uzay temelli araştırmalara adanmış bir yörünge altı uzay laboratuvarına dönüştürülmesini içerecek.

Bu görevde Gerardi'ye, ABD'li gezegen bilimcisi ve Güneybatı Araştırma Enstitüsü Uzay Sektörü başkan yardımcısı ve Fransız-İtalyan uyruklu özel bir astronot olan Dr. Alan Stern katılacak.

Dünyanın ilk endüstri destekli araştırmacısı ticari bir uzay aracında uçmak üzere sözleşme imzaladığından Gerardi, uzay uçuşu sırasında üç yük taşıma deneyi gerçekleştirecek. Bu deneyler akışkanlar dinamiği, insan biyometrisi ve glikoz takibine odaklanacak. Ek olarak Gerardi, gelecekteki IIAS destekli araştırma uzay uçuşlarını ve eğitim programlarını geliştirmek için araştırmacı deneyimini değerlendirecek.

Virgin Galactic ve IIAS, 'Galactic 05' misyonundaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri en üst düzeye çıkarmak için yük entegrasyonu ve uçuş içi koreografi konusunda yakın işbirliği yaptı. Bu misyon, IIAS için küresel fayda sağlayan araştırmalar yoluyla kapsayıcı bir uzay yolculuğu geleceğini teşvik etme kararlılığında bir dönüm noktası anlamına geliyor.

Spaceport America'da Gerardi'ye IIAS araştırmacıları Yvette Gonzalez, Dr. Aaron Persad ve Dr. Shawna Pandya eşlik edecek. Yük entegrasyonu için destek sağlayacak ve uçuş sonrası veri analizi yapacaklar.

Bu misyon yalnızca uzay araştırmalarındaki gelişmeleri sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda ticari uzay uçuşu şirketleri ile araştırma kurumları arasındaki artan işbirliğini de vurguluyor. Bu, bilimsel ilerleme arayışında ve yeni sınırların keşfedilmesinde ileriye doğru bir adım daha atıldığını gösteriyor.

kaynaklar:
– Orijinal makale: Virgin Galactic (kaynak makale URL sağlamıyor)
– SpaceWatch.global'in Kellie Gerardi'yi içeren podcast'i (kaynak makale URL sağlamıyor)

By Gabriel Bota

İlgili Mesaj

Bilim

ESA, Yol İnşaatında Ay Tozunu Eritmek İçin Lazer Kullanıyor

Ekim 23, 2023 Mafo Brescia
Bilim

İşletmenize Özel Haber İçeriği Çözümleri

Ekim 23, 2023 Gabriel Bota
Bilim

SpaceX, İkinci Test Uçuşuna Hazırlık Aşamasında Starship Üst Aşamasını Test Ediyor

Ekim 23, 2023 Robert Andrew

Kaçırdın

Bilim

ESA, Yol İnşaatında Ay Tozunu Eritmek İçin Lazer Kullanıyor

Ekim 23, 2023 Mafo Brescia 0 Yorumlar
Bilim

İşletmenize Özel Haber İçeriği Çözümleri

Ekim 23, 2023 Gabriel Bota 0 Yorumlar
Bilim

SpaceX, İkinci Test Uçuşuna Hazırlık Aşamasında Starship Üst Aşamasını Test Ediyor

Ekim 23, 2023 Robert Andrew 0 Yorumlar
Bilim

Güneş'in Yükselişteki Aktivitesi: Endişelenecek Güneş Fırtınaları ve Jeomanyetik Fırtınalar Yaklaşıyor

Ekim 23, 2023 Robert Andrew 0 Yorumlar