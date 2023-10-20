IIAS Araştırmacısı Kellie Gerardi Galaktik 05 Araştırma Uzay Uçuşuna Katılacak

Uluslararası Uzay Bilimleri Enstitüsü (IIAS), biyoastronotik araştırmacısı ve yük taşıma uzmanı Kellie Gerardi'nin, Virgin Galactic ile yakında gerçekleştirilecek 'Galaktik 05' araştırma uzay uçuşunda Enstitü'yü temsil edeceğini duyurdu.

2 Kasım 2023'te açılması planlanan 'Galactic 05', Virgin Galactic'in bu yılki altıncı uzay uçuşu olacak. Misyon, uzay gemisinin uzay temelli araştırmalara adanmış bir yörünge altı uzay laboratuvarına dönüştürülmesini içerecek.

Bu görevde Gerardi'ye, ABD'li gezegen bilimcisi ve Güneybatı Araştırma Enstitüsü Uzay Sektörü başkan yardımcısı ve Fransız-İtalyan uyruklu özel bir astronot olan Dr. Alan Stern katılacak.

Dünyanın ilk endüstri destekli araştırmacısı ticari bir uzay aracında uçmak üzere sözleşme imzaladığından Gerardi, uzay uçuşu sırasında üç yük taşıma deneyi gerçekleştirecek. Bu deneyler akışkanlar dinamiği, insan biyometrisi ve glikoz takibine odaklanacak. Ek olarak Gerardi, gelecekteki IIAS destekli araştırma uzay uçuşlarını ve eğitim programlarını geliştirmek için araştırmacı deneyimini değerlendirecek.

Virgin Galactic ve IIAS, 'Galactic 05' misyonundaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri en üst düzeye çıkarmak için yük entegrasyonu ve uçuş içi koreografi konusunda yakın işbirliği yaptı. Bu misyon, IIAS için küresel fayda sağlayan araştırmalar yoluyla kapsayıcı bir uzay yolculuğu geleceğini teşvik etme kararlılığında bir dönüm noktası anlamına geliyor.

Spaceport America'da Gerardi'ye IIAS araştırmacıları Yvette Gonzalez, Dr. Aaron Persad ve Dr. Shawna Pandya eşlik edecek. Yük entegrasyonu için destek sağlayacak ve uçuş sonrası veri analizi yapacaklar.

Bu misyon yalnızca uzay araştırmalarındaki gelişmeleri sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda ticari uzay uçuşu şirketleri ile araştırma kurumları arasındaki artan işbirliğini de vurguluyor. Bu, bilimsel ilerleme arayışında ve yeni sınırların keşfedilmesinde ileriye doğru bir adım daha atıldığını gösteriyor.

kaynaklar:

– Orijinal makale: Virgin Galactic (kaynak makale URL sağlamıyor)

– SpaceWatch.global'in Kellie Gerardi'yi içeren podcast'i (kaynak makale URL sağlamıyor)