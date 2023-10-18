Hindistan Astrofizik Enstitüsü, Hanle Dark Sky Reserve'de Yıllık 'Yıldız Partisi' ile 'Astro Turizmini' Tanıtacak

Hindistan Astrofizik Enstitüsü (IIA), 'Yıldız Partisi'ni Doğu Ladakh'taki Hanle Karanlık Gökyüzü Koruma Alanı'nda (HDSR) yıllık bir etkinlik haline getirerek 'Astro Turizmi'ni tanıtmayı düşünüyor. Bu fikir, HDSR'de deneyimli amatör gökbilimciler için ilk resmi 'Yıldız Partisi'nin başarılı bir şekilde organize edilmesinin ardından geldi.

IIA'nın Hindistan Astronomi Gözlemevi'ne ev sahipliği yapan Hanle, karanlık gökyüzü ve kuru havasıyla ünlüdür ve bu da onu yıldızları izlemek için ideal bir yer haline getirmektedir. Etkinliğe yaklaşık 30 amatör gökbilimci katıldı ve kirlenmemiş gökyüzünün güzelliğini yakalamak ve başka yerlerde yakalanması zor olan gök cisimlerini fotoğraflamak için teleskoplarını ve kameralarını getirdiler.

Hanle Karanlık Gökyüzü Rezervi, astronomik araştırmalar için el değmemiş karanlık gökyüzünü korumak amacıyla bölgedeki ışık kirliliğini kontrol etmeyi amaçlıyor. Rezervin astrofotoğrafçılık ve yıldız gözlemi için bir turizm merkezi olarak tanıtılması nedeniyle, bu girişimin aynı zamanda yerel köylere sosyo-ekonomik kalkınma da getirmesi bekleniyor.

Hindistan Astrofizik Enstitüsü, Hindistan'ın her yerinden ve yurtdışından astronomi meraklılarının ilgisini çekecek HDSR Yıldız Partisini yıllık bir etkinlik olarak kurmayı planlıyor. Etkinlik, Leh'den Hanle'ye seyahat masraflarını finanse eden ve ortak organizatör olarak görev yapan Ladakh Birlik Bölgesi tarafından desteklendi.

Ayrıca, astro-turizmi teşvik etme çabalarının bir parçası olarak IIA, 24 küçük teleskop satın aldı ve bunları rezerv içindeki seçilmiş köylülere dağıttı. Bu köylüler, ziyaretçilere rehberlik eden ve gece gökyüzünde bilgili aracılar olarak hizmet veren Astronomi Elçileri olarak eğitildiler.

Hanle Dark Sky Reserve, köylülere bilime dayalı turizme katılmaları ve astro-turistlere yönelik artan sayıda evde konaklama olanağından yararlanmaları için eşsiz bir fırsat sunuyor. Çarpıcı karanlık gökyüzü ve yerel halkın coşkusu ile HDSR projesi, hem astronomik araştırmalar hem de bölgede turizmin desteklenmesi açısından önemli bir potansiyele sahip.

Tanımlar:

Astro Turizm – Yıldızlara bakma ve astrofotografi gibi gök olaylarını gözlemlemeye ve deneyimlemeye odaklanan turizm.

Yıldız Partisi – Gökbilimcilerin ve diğer yıldız gözlemcilerinin gök cisimlerini gözlemlemek ve incelemek için bir araya geldiği bir etkinlik.

Hanle Karanlık Gökyüzü Rezervi (HDSR) – Hindistan'ın Doğu Ladakh kentinde, olağanüstü karanlık gökyüzüyle bilinen ve astronomik araştırmalar için bu bozulmamış koşulları korumaya adanmış bir bölge.

Hindistan Astrofizik Enstitüsü (IIA) - Hindistan'ın Bengaluru kentinde, astrofizik çalışmalarına ve astronomik araştırmalar yürütmeye adanmış bir araştırma enstitüsü.

kaynaklar:

– Hindistan Astrofizik Enstitüsü (IIA)

– Ladakh Birlik Bölgesi